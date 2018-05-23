传小米两周内路演启动招股 接近IPO人士称系谣传

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日消息，本月初，小米香港提交了IPO。对其估值和募集资金外界一直关注。今天，有媒体（全天候科技）称小米估值区间为630-680亿美元，预计于两周之内开始路演，启动招股。届时将公布最新的招股书。对此，接近小米IPO的人士表示是谣传。





全天候科技称小米基石投资近日结束，投行已向市场展开首轮招股询价，估值区间为630-680亿美元。预计两周内开始路演，启动招股书。

对此，接近小米IPO的人士只回答了两个字：谣传。

今年5月3日，小米向香港递交了IPO文件，联席保荐人为中信、高盛以及摩根史丹利。成为港交所力推“同股不同权”之后的首批申请科技企业，也被认为将是今年全球最大规模IPO。之前有传闻称小米最快将在6月份完成IPO。（静静）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215116-1.html

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