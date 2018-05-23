崔永元：李彦宏别委屈，选择了掏粪身上难免有屎

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月23日 今日崔永元在微博对“百度辟谣‘李彦宏包小三’”发表看法，他表示不想同情。崔永元解释称，自己和朋友在百度搜索结果中，都是谣言、侮辱或者谩骂，而好事却搜索不到，所以“李彦宏别那么委屈，既然选择了掏粪，身上难免有屎。”

昨日百度官方发布声明，称近日网络上有关李彦宏及其小三和家人的传言纯属子虚乌有。

百度在官方声明中称，“过去，对于类似传言李彦宏先生都本着清者自清的态度没有追究，鉴于此次造谣内容之恶劣、来势之凶猛、社会影响之大，已经严重损害了当事人的声誉，并对百度品牌造成了伤害，我们已收集证据向公安机关报案，坚决追究造谣者和恶意传播者的法律责任。最后恳请大家不传谣不信谣，感谢各位的关心和理解！”

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