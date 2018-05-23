腾讯发布医疗超级大脑 AI能力输入医疗全领域

5月23日，在2018腾讯“云+未来”峰会上，定位为数字世界“智能操作系统”的腾讯超级大脑(TI Matrix)正式发布。腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾指出，超级大脑可以看作是一个让人工智能无处不在的智能操作系统，“腾讯推出超级大脑的初衷，正是希望助力企业和政府建立自己的超级大脑，并且在城市、工业、零售、金融、医疗等各行各业提供智慧解决方案。”

基于此前在行业数字化转型中的技术实践，腾讯推出了城市超级大脑、医疗超级大脑、工业超级大脑、零售超级大脑以及金融超级大脑。而在社会与行业高度关注的互联网+医疗领域，医疗超级大脑会将AI能力输入到医药研发、基因组数据分析、导诊、疾病筛查、辅助诊疗、医疗管理等环节。

AI+医疗融合破冰

事实上，在“最难啃”的互联网+医疗领域，AI技术与医疗核心诊疗环节的融合创新已现破冰。腾讯首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”，就实现了利用AI医学影像分析辅助医生筛查食管癌、肺结节、糖尿病视网膜病变等疾病，以及通过临床病历分析辅助医生对500多种疾病风险进行识别预测。“腾讯觅影”的创新路径为全新的医疗超级大脑带来了丰富的想象空间，同时也为国家新一代人工智能开放创新平台指明了发展方向，基于“腾讯觅影”的能力，国家科技部明确依托腾讯建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台，从创新创业、全产业链合作、学术科研、惠普公益四个维度驱动合作和创新。

透过医疗超级大脑，AI为医疗领域带来了创新动能：AI医药研发公司晶泰科技利用医疗超级大脑打造高成功率的药物研发新引擎，实现药物晶型预测效率提高10倍以上，准确率高达98%;某知名基因组学研究机构则在医疗超级大脑的支撑下，使人类全基因组二代测序数据分析时间从30小时降低到2.8小时，精度达到99.52%。

驱动医疗水平均衡化

长久以来，我国医疗体系面临着资源紧缺、发展不均衡等多种问题，人工智能、云计算、大数据等互联网+工具的开放逐步为医疗领域带来创新改变，腾讯超级医疗大脑的发布将医疗领域的智能升级推上新的发展阶段。

作为全球首个针对食管癌早筛的人工智能影像别平台，“腾讯觅影”为我国食管癌早筛带来了全新思路。由于我国医疗资源不足，医生资源稀缺，可诊断出重大疾病早期病变的专家稀有且不在基层，医生个人经验或诊断水平有差异，导致疾病筛查存在普及率以及早诊率低。目前我国食管癌的早诊率仅为1.43%。借助人工智能快速精确的图像识别优势，“腾讯觅影”可帮助避免检查结果受内镜设备、医师经验、能力水平的影响，提高早期食管癌诊断的准确率，实现不同级别医院对食管癌的“同质化”诊断，从而提高食管癌患者的生存率和生活质量，减少社会医疗支出。在深圳市南山医院进行的临床预试验中，在非高发地区的早期食管癌检出率已超过2%，通过这个小样本的抽样研究，初步印证了AI+医学能够实现提高食管癌诊断率，惠及民生的可能。

事实上，“腾讯觅影”已经与国内100多家顶级三甲医院达成合作，通过共建人工智能联合医学实验室的形式，推进AI在医疗领域的研究和应用。目前“腾讯觅影”已累计辅助医生阅读医学影像7300万张，服务64万患者，提示高风险病变8万例;同时通过病历分析辅助医生诊断200万患者，提示高风险病历4.6万次。

“腾讯觅影”在互联网+医疗上的创新探索只是一个开端，医疗超级大脑以智能连接云、边、端，并把AI等技术技术能力输出到医疗，解决医疗领域数字化转型中的真实痛点。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215118-1.html

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