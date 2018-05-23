世界最大环境电器研发中心在南京建成

全球最大的环境电器研发中心和生产基地，近日在南京溧水建成投产，标志着中国将在环境电器领域扮演中心角色。

全球最大的环境电器研发中心和生产基地，近日在南京溧水建成投产，标志着中国将在环境电器领域扮演中心角色。

环境电器指净水机和空气净化器等可以洁净环境的电器，也是各企业加大投入研发的前沿领域。A．O．史密斯集团投资的“南京环境电器全球超级产研基地”，被列为南京市重大项目，总投资9．4亿元，占地面积350亩，建筑面积18万平方米，全部建成投产后，将创造数千个就业机会，带动区域经济实现数十亿元的规模效应，并培育上下游产业的生态系统。

针对中国复杂多样的水质环境，超级产研基地建有精密分析实验室，全面检测重金属、病毒、细菌、微生物等不同水质威胁。各类精密仪器每台造价均超百万，实验室造价达千万级别，在全球范围内是顶级配置。

新研发中心将是中国唯一获NSF（美国国家科学基金会）认证的实验室。NSF验收时评价：该项目的规模和工艺水平均达到世界最优，实验室各项标准超过了NSF自己的实验室。

针对空气污染物的多样性，研发中心具有能够检测去除颗粒物性能的测试室、检测传感器精度的传感器测试室。该中心自主研发能够快速评估吸附材料优劣的化学实验室测试平台，以及细菌实验室、整机寿命室、风量测试台、焓差室等12个空气净化器和新风机技术平台。

另外，新建成的研发中心还拥有可模拟不同环境、温度、水质的环境实验室，以及加标实验室、水质理化实验室、微生物实验室、半消音室、结构性能实验室等18个技术平台。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215120-1.html

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