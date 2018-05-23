清洁取暖改造有待规范有序

散烧煤取暖是我国北方地区冬季大气污染的重要来源。环保部数据显示，2017年我国已完成煤改气、煤改电共578万户，其中仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。

还没正式入夏，北京新国展会议厅里已经讨论起取暖问题了――在22日举办的“2018清洁供暖峰会”上，来自政府、企业的代表和国内外专家共聚一堂，为推动京津冀及周边地区的清洁供暖出谋划策。

为什么关注京津冀及周边地区？“各种污染物排放量在京津冀居高不下，平均主要污染物排放强度超过全国的3―5倍。再加上污染物在城市之间相互输送、二次转化，导致了重污染发生。”国家大气污染防治攻关联合中心副主任柴发合解释。

散烧煤取暖是我国北方地区冬季大气污染的重要来源。环保部数据显示，2017年我国已完成煤改气、煤改电共578万户，其中仅京津冀及周边地区28个城市就完成394万户。针对这些大气污染传输通道城市的清洁供暖实际推进效果，新华社经济分析师历时数月走访调研，完成了《京津冀及周边地区清洁供暖报告2017―2018》（以下简称《报告》）。

调研发现，清洁取暖改造过程中，有部分地区因时间紧、任务重、缺乏工作经验等原因，遇到了资金缺乏、政策研究不透彻等问题。《报告》指出，清洁取暖改造需因地制宜、分类施策、多方式有机结合、各环节协同推进，同时提出深挖工业余热潜力实现能源梯级高效利用、重视农村房屋节能改造等具体建议。《报告》认为，随着《北方地区冬季清洁取暖规划（2017―2021年）》出台，清洁取暖改造有望逐步走向规范、有序。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215121-1.html

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