不靠技术靠代言 这家企业最终倒在了发展的路上

不知道读者里有多少人用过金立的手机。在2016年前，金立是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国家高新企业。凭借过硬的技术优势以及完善的品牌体系，金立一跃成为国内前十的手机厂商。可惜好景不长，在2017年，金立传出董事长兼总经理刘立荣欠巨额债务的消息。随后又爆出公司资金链断裂，金立的经营开始陷入困境。是什么让这个曾经辉煌的企业一朝危机重重？

金立的两大危机：缺乏技术和过度营销

刘立荣曾表示，金立出现资金链断裂问题的主要原因是2016和2017年营销投入过多，已超出预支。网上一位号称是金立员工的网友也发表了一段类似的感慨，称金立公司的钱有一半都是投入到明星和广告上面去了，据他介绍，金立每次请明星代言的时候都会花一两个亿的资金，而金立本身是做组装件的，所以利润并不多。

由上面可以看出，金立的危机主要源自两个方面。一方面是自身缺乏核心技术，企业利润空间非常小。另一方面公司过度重视营销，在广告和代言上面投入过大。这两点在笔者看来，实际上是3C数码制造业的通病。

像数码电子产品，更新换代特别快，发展到如今，早已不单是技术的集合，而是融合了时尚、个性、品牌、设计的综合体。诚然，目前的电子行业光靠技术是行不通的，但是完全抛弃技术，妄图以明星效应创造价值，却也是本末倒置。金立看明白手机行业多元化发展的趋势，却没有想清楚什么才是制造业的立身之基，最终导致了企业的发展危机。去年，金立试图以新产品打动用户，但乏善可陈的外观、性能以及7000元的高额定价，使很多人并不买账。

金立突围之殇――另辟蹊径不等于投机取巧

从另一个层面讲，金立是中国制造突围企业中的一个代表。金立的失败在于它定位的错误。目前来看，中国制造业普遍存在技术水平低、竞争残酷的问题。就拿机床行业来说，发展时间短，技术上有所欠缺，利润也不高。在内要面对同行的价格竞争，在外要面临外企对市场的挤压。在这种情况下，也有不少机床企业提出弯道超车、换道超车等新理念，试图另辟蹊径寻求发展。金立原本也没有错，在残酷的竞争环境下，自身技术上有所欠缺，以营销带动企业业绩从而谋求更长远的发展无可厚非。但是当营销大于技术甚至只靠营销的时候，“重营销，轻技术”的“蹊径”就变成了投机，企业“翻车”也就不难理解了。

如何避免金立之祸

金立的发展之路，惋惜之余带给我们更多的应该是警示。中国制造业发展过程中，应该把硬实力和软实力相结合。硬实力是地基，软实力能创造更多价值，带动硬实力的增长，二者相辅相成，企业才能走得更长远。

笔者以为，企业所谓的另辟蹊径，应该是对硬软实力的合理调配，绝不是二者取一。以手机行业的上游――机床行业来说，目前提倡的换道超车也好，弯道超车也罢，都有可取之处，也值得好好发展，但同时车子本身也要做好。制造企业如果贸贸然断腿前行，金立之祸未必不会再上演。

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