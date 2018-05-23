为智能制造“点睛” 机器视觉开启安防新视界

在当前以高端装备制造为核心的智造工业4.0时代背景下，随着“中国制造2025”战略的深入，工业智能机器人产业市场呈现不断增长的势头，其中充当工业机器人“火眼

在当前以高端装备制造为核心的智造工业4.0时代背景下，随着“中国制造2025”战略的深入，工业智能机器人产业市场呈现不断增长的势头，其中充当工业机器人“火眼金睛”角色的机器视觉功不可没。

机器视觉是AI的一个重要分支

“AI优先，应用为王”越来越成为AI市场的共识。其中，机器视觉作为AI的一个重要分支，因恰逢“工业4.0”“中国制造2025”等大战略、大趋势，因而得到蓬勃发展。所谓机器视觉，主要用计算机来模拟人的视觉功能，把客观事物的图像信息提取、处理并理解，最终用于实际检测、测量和控制。机器视觉可说是工业自动化系统的灵魂之窗，从物件/条码辨识、产品检测、外观尺寸量测到机械手臂/传动设备定位，都是机器视觉技术可以发挥的舞台。

众所周知，智能制造是实现“工业4.0”“中国制造2025”的主攻方向，而在智能制造中，机器视觉又是最为重要的一环。机器视觉已是国内AI产业发展中的巨人，其中不乏商汤科技、旷视科技、云从科技、码隆科技、依图科技、格灵深瞳等一大票“明星”企业。这些企业大多完成了B/C/轮融资，在人脸识别、安防监控、智能制造等细分应用层面开疆扩土。

机器视觉发展现状

2011年我国机器视觉市场开始启动，行业步入快速发展期。据前瞻产业研究院发布的《机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》数据显示，2011年我国机器视觉行业市场规模约10.8亿元;2013年达到35.4亿元，同比增长55.94%;到2016年，市场规模接近70亿元，同比增长13.40%，约占全球市场15%的份额。

机器视觉企业大体可以分为层开发厂商、二次开发厂商和产品代理商。国内机器视觉企业主要为国外机器视觉产品代理商和系统二次开发厂商。目前进入我国机器视觉市场的国外品牌有100多家，我国本土的企业负责销售代理的企业有200多家，专业的系统集成商超过50家。我国真正的专业机器视觉底层厂商凤毛麟角，本土机器视觉系统厂商和机器视觉系统元器件生产商存在缺失。

机器视觉与安防大碰撞 突破智能化发展局限

网络化、高清化、智能化成为安防主要方向的当下，目前市场上的视频监控产品已经基本实现了网络化和高清化的标准，因此下一轮市场巨变将在“智能”上实现突破。如何有效地对数据进行“智能化”存储、分析以及应用，机器视觉领域将成为安防企业下一步突破智能化发展的重要把手。

机器视觉中的目标识别、目标追踪、双目技术、多球机跟踪联动技术技术应用为安防行业带来改变。如果把摄像机看作人的眼睛，而智能视频分析系统可以理解为人的大脑，智能视频分析技术借助处理器的强大计算功能，对视频画面中的海量数据进行高速分析，获取人们需要的信息。当机器视觉与图像处理技术加入之后，打破了原有的限制，得以设计出一个实时视频监控系统。该系统在实现视频监控同时，通过运用机器视觉技术，增加了视频变化检测和自动录像功能，系统能够自动识别场景变化，检测出运动目标并锁定，同时发出警告和启动存储装置。这样不仅可以节省大量存储空间，提高监控存储效率，减少不必要的回放，而且数据更加具有针对性。

机器视觉技术发展并非一帆风顺

“国内在机器视觉产品研发方面虽然取得了一些成果，但与国外先进机器视觉技术和设备相比还有较大差距。”韩九强提出，目前国内在机器视觉产品研发方面主要存在技术水平较低、应用面窄、基本处于软硬件定制的专用视觉系统研发和应用阶段、开发成本高、效率低等问题；在机器视觉算法研究方面，仍采用经典的数字图像处理算法和通用软件编程开发，组态集成开发能力弱；在产品方面，拥有自主知识产权的机器视觉技术与系统产品较少，不利于批量生产和推广。这些不足和问题，不仅局限了机器视觉的应用范围，还让已有的技术应用复杂而困难。

结语

随着机器视觉技术的发展，我国对机器视觉产业的重视，安防在机器视觉技术方面的独特优势，将对推进未来机器视觉技术发展有重要作用。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215123-1.html

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