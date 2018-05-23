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630抢装潮不及预期 多晶硅已跌破成本线

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科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-23 19:02

时间临近五月底，本应开始发力的“630”抢装潮却不温不火，这让业内始料未及。而在几大重要政策的发布之后，先建先得、未批先建被全面禁止，分布式光伏面临规模

在两个月之前，本着对“630”及“1231”的期待，行业对2018年的光伏市场信心倍增。尽管一季度行业在装机容量方面取得了绝佳的成绩，但是与此同时，以单多晶大打价格战为代表的光伏降价潮从2018年伊始直到现在都还没停。时间临近五月底，本应开始发力的“630”抢装潮却不温不火，这让业内始料未及。而在几大重要政策的发布之后，先建先得、未批先建被全面禁止，分布式光伏面临规模管理，市场瞬间风云突起，谁也说不清下半年光伏市场将迎来怎样的变化。

630抢装潮不及预期 多晶硅已跌破成本线

630抢装潮不及预期

根据国家能源局公布的数据，今年一季度我国光伏行业实现了发电量、装机量双升；弃光量、弃光率双降的佳绩，9.65GW的新增装机量让人惊讶，而最亮眼的莫过于7.69GW的分布式新增装机。一季度如此高景气的表现大大提升了市场预期，然而谁知一季度的火爆或许只是“昙花一现”，二季度到目前为止市场的表现令人担忧。

630抢装潮不及预期 多晶硅已跌破成本线

根据最新的补贴政策，2018年将有一批纳入之前年份的项目需要在今年6月3日之前投运，因此今年上半年仍然会有一波抢装潮。然而时间临近五月底，“630”抢装潮不见动静，但是部分光伏产品的价格却“跌跌不休”。

时间回到一季度，多晶及单晶企业开始打价格战，那时业内人士多是抱着看热闹的心态进行旁观，认为单多晶价格战而带来的产品价格下降只是企业之间的博弈，对市场前景的看好没有因此丝毫减弱。但是时间来到4、5月份，部分产品的价格未见回暖，反而越加困难起来。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215127-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:多晶硅太阳能630抢装潮

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