一文读懂富士康工业互联网路演13问

2018年5月23日上午，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称富士康工业互联网）在上证路演中心举行富士康首次公开发行A股网上投资者交流会。

富士康董事长陈永正、富士康财务总监&董事会秘书郭俊宏、中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）投资银行部董事总经理余燕、刘之阳出席了会议。

【路演要点】

1、目前公司的主要业务有哪些？

富士康工业互联网陈永正：公司是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。

在上述主营业务的基础上，公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造的转型。

2、公司的主要产品是什么？

富士康工业互联网陈永正：公司主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人。相关产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。

3、公司近3年来研发投入占营收占比情况如何？

中金公司刘之阳：报告期内，发行人持续加大在研发方面的投入，2015 年度、2016 年度及2017 年度，公司研发费用占营业收入的比例分别为1.75%、2.01%和2.24%，占营业收入比重不断增长。

4、5G及物联网互联互通解决方案项目预计带来多大的经济效益？

中金公司余燕：本项目计划在前三年投入技术开发，在项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强发行人研发创新实力，有利于形成持续创新机制。5G 技术在产品中的广泛应用，有利于发行人优化产品结构，强化在 5G技术方向的布局，进一步构建具有竞争优势的产业生态链。

5、如何选择投资方向？

应该充分考虑投资者资质以及和公司长期战略合作关系等因素后再综合确定。主要包括：

（1）具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；

（2）大型国有企业或其下属企业、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；

（3）与公司具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者。

6、人力配置部分，4万工程师只占15％？请问工业富联总共有几个员工？

工业富联陈永正：截至2017年底，公司共有员工约27万人。公司建立了较为完善的技术创新机制，不断提升工业互联网智能制造和科技服务的水平。公司将持续提高研发费用的投入力度，聘请优秀的技术人才，打造国际化的研发团队，为公司技术的创新及发展创造有利条件。

7、公司在商业模式方面有什么特别的优势？

富士康工业互联网董事长陈永正：全球网络通信制造服务分为两种模式。一种是以 EMS、ODM 等为主的电子工程背景模式；另一种是以模具、零组件为主的机械工程背景模式。

公司综合两种模式的优势，建立了“电子化、零组件、模块机光电垂直整合服务商业模式”。

公司拥有优异的研发设计、精密模具、新产品开发、小量试产、大量量产、全球运筹及工程服务等能力，通过在此基础上强化全球布局，垂直整合设计制造与经营模式，公司形成了全球3C 电子行业最短的供应链。

在该商业模式的运作下，公司能够实现快速量产和更为高效的供应链管理。此外，我们工业互联网BEACON平台可以为各行业的企业赋能，提供转型升级的服务。

8、公司是否存在资金被占用或为控股股东、实际控制人及其控制企业提供担保的情况？

富士康工业互联网财务总监、董秘郭俊宏：本公司建立了严格的资金管理制度，截至本招股说明书签署日，除经股东大会批准的关联交易导致的资金往来外，本公司不存在资金被鸿海精密、控股股东中坚公司及其控制的其他企业占用的情形。

9、目前公司业务是否足够独立？

中金部董事总经理、保荐机构代表余燕：富士康工业互联网经过本次重组，公司业务独立于（中坚、鸿海等）控股股东及其控制的其他企业。

发行人具备独立的产、供、销业务体系和直接面向市场独立开展业务的能力；在交付相关产品后，发行人独立获得业务收入和利润，不存在依赖于控股股东及其他任何关联方的情形。

10、募集资金运用对公司财务状况、经营成果的影响？

中金公司余燕：

1）对公司净资产和资本结构的影响：本次募集资金到位后，公司的资产总额、 净资产将显著增加，流动比率和速动比率将大幅提高，资产负债水平将进一步下降。公司资本结构的优化以及融资能力和抗风险能力的提高，将为公司进行市场扩张和战略部署提供有利保障。

2）对公司净资产收益率和盈利能力的影响：由于募集资金投资项目存在建设期，募投项目达产前，短期内公司的净资产收益率将因净资产增加而被摊薄。

但从长期来看，本次募集资金投资项目符合行业的发展趋势和公司自身的发展规划，随着各个项目的逐步建成投产公司的产品结构将得到升级和优化，产能将进一步提升，公司的技术和品牌优势也将得到充分发挥。

因此，有利于进一步提升公司的持续盈利能力和市场竞争能力，也将进一步提高公司的净资产收益率。

11、公司目前有什么正在研发的项目？

富士康工业互联网陈永正：截至招股说明书签署日，公司正在研发的项目主要包括应用于智能手机机构件的一系列开发项目、应用于电信网络设备的技术及应用程序，5G 技术研发、物联网及工业互联网解决方案、面向应用场景的多种应用服务、业务功能组件、大数据处理和分析、数据采集、应用到工业机器人的治具自动化串杆技术、云计算服务及存储设备的解决方案等。

12、为什么公司2016年的总资产实现较大幅增长？

工业富联郭俊宏：2016年末公司总资产较2015年末增长260.49亿元，增幅为23.75%，主要由流动资产增加所致，流动资产增加主要是因为：

（1）2016年第四季度客户订单同比上升导致当期期末应收账款余额同比上升；

（2）本次重组中分拆业务主体在历史期间的货币资金结算保留在分拆业务主体所属原法人主体内，视同所属原法人主体代其代收代付资金，由此而产生的代收代付净额于期末确认为分拆产生的应收款项，该类应收款项在2016年末大幅增加。

13、2017年公司通信网络设备的销售收入增幅较大，是什么原因？

工业富联郭俊宏：2017年度，公司的通信网络设备的销售收入较2016年度增加668.55亿元，增幅为45.28%，主要原因为通信网络设备高精密机构件的主要客户新产品市场反响较好，且公司负责为该新产品生产、加工更多种类的核心组件，促进通信网络设备高精密机构件产品的销量和平均单价均上升。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215128-1.html

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