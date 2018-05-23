小米水滴平台全新升级 启动技能开发大赛

科技传媒网讯 网易科技新闻，5月23日，近日，小米水滴平台全新升级为小米小爱开放平台。升级后，开发者们可以通过小爱开放平台开发各种应用场景下的语音技能和语音服务。同时，2018小爱技能开发大赛校园专场也开始启动报名。

据了解，“水滴平台”正式升级“小爱开放平台”后，将会提供多种能力给开发者，帮助开发者实现更多可能。与之前的平台一样，不仅能让开发者接入智能硬件设备，还能接入有趣、实用的第三方技能，使小爱同学变得更丰富更有趣。升级后的小爱开放平台较之前使用更流畅、界面更友好。

同时，新平台新增了许多功能，如支持函数计算、NLP交互模型等；提供了更丰富的协议支持，如支持音箱录音等；并进一步补充和完善了使用文档。

据悉，小爱同学的众多能力主要分为两种，一种是小爱官方的工程师赋予的，另一种是第三方开发者赋予的。目前，来自第三方开发者的技能已经不在少数，并且每周都有新上线的第三方技能。自2017年3月问世以来，小爱同学的能力已覆盖了内容、工具、互动等近百个细分领域，这其中有相当一部分好玩有趣的技能是由第三方开发者贡献的，也就是第三方技能。在小爱开放平台，可以将你的内容、服务、创意变为语音技能。这个平台将为你提供完善的开发套件，帮助企业和中小开发者快速低成本创建语音技能，包括NLP交互模型、函数计算、存储&数据库、测试工具等。

另据了解，2018小爱技能开发大赛校园专场也将在近期举办，此次大赛是小爱开放平台举办的第一届技能开发大赛。本次大赛面向全国高校在校生，参赛者可以通过小爱开放平台轻松开发各种应用场景下的语音技能。成功通过审核上线的技能将有机会被搭载小爱语音服务的海量设备用户使用，并可获得丰厚奖励。

据介绍，此次的小爱技能开发大赛校园专场，旨在为在校生提供人工智能应用落地的平台，以激发他们对人工智能的兴趣，进而引起学术领域对于人工智能学科的重视。今年4月25日，小米公司就与武汉大学建立人工智能联合实验室，并于先期提供1000万元人民币的经费，用于联合实验室人工智能方向上的科研工作和人才队伍建设。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215129-1.html

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