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"eWTP生态基金"成立 俞永福任创始合伙人及董事长

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-23 19:08

“eWTP生态基金“成立 俞永福任创始合伙人及董事长,俞永福 基金 阿里巴巴 ewtp

科技传媒网讯 网易科技新闻5月23日下午消息，俞永福在去年11月卸任阿里巴巴大文娱董事长及高德总裁职务后今日首次公开亮相，阿里巴巴宣布成立eWTP生态基金，俞永福担任基金创始合伙人及董事长。据介绍，eWTP生态基金是首支源自中国、定位全球化的基金，它将重点关注科技创新和快乐生活（消费升级）领域的企业。该基金同时宣布旗下第一支基金――“eWTP科技创新基金”正式面市，首期规模6亿美金，是首支聚焦“一带一路”区域相关的科技创新和创新企业全球化发展的民间基金。阿里巴巴和蚂蚁金服将作为该基金的基石投资人进行战略投资。

eWTP生态基金成立 俞永福任创始合伙人及董事长


阿里巴巴集团董事局主席马云在发布会上发表了视频演讲，他表示eWTP是在“一带一路”政策背景下提出的民间探索构想，目的是希望用互联网的力量，用技术的力量，建立一个政府、民间、企业合作的新的平台。通过建立全球化的基础设施，让每一个人在世界上任何角落，只要有一部手机或者任何一个移动端，就能够进行全球贸易，能够实现全球买、全球卖、全球付、全球运和全球游。2016年底，杭州跨境电商综合试验区率先行动，联合阿里巴巴打造全球首个eWTP“试验区”。2017年3月，马来西亚“数字自由贸易区”成为海外首个eWTP数字中枢。

俞永福在发布会上表示，基金管理团队做好了三方面准备：第一是投资专业化，从第一期基金开始建立专业化独立投资团队，以eWTP生态视角进行投资决策，同时建立有持续发展的团队激励模式，基金管理团队也作为大比例的出资人参与其中，把基金作为创业型公司运作，保持自驱的学习能力和发展动力。未来基金有限合伙人会更加多元化，希望与志同道合的有限合伙人一起，共同帮助创新型的中小企业走向全球化；第二是实战经验分享，即基金管理团队在创业、投资、中国市场运作和国际化业务方面经验丰富，团队成员中，既包括阿里巴巴集团业务负责人，也包括多个成功创业公司的创始人，因此基金管理团队能将创业经验、投资经验、国际化业务运作经验这三方面能力进行深度耦合。面向未来，除资金支持外，eWTP生态基金希望在这三个领域与创业者有更多分享，助力创业者在全球化领域获得成功；第三是发展资源辅助，为基金投资的创新企业在人才资源获取，全球创新企业间学习交流方面提供支持，同时为企业在业务合伙资源对接方面提供支持。

俞永福同时透露，目前基金已经有投资项目在进行中。未来，eWTP生态基金将在一带一路核心地区设立多个机构运营。


附：

马云视频致辞

各位媒体朋友：

大家好,

eWTP的设想提出已经有两年了，在很多国家得到了极大的支持和关注，超出了我们最初的想象。

因为我们的愿景其实也很简单，希望用互联网的力量，用技术的力量，建立一个政府、民间、企业合作的新的平台；建立全球化的基础设施，让每一个人在世界上任何角落，只要有一部手机或者任何一个移动端，未来就能够进行全球贸易，能够实现任何一个人全球买、全球卖、全球付，全球运和全球游。

这是一个非常简单的梦想，但这也是一个能够让所有人激动的梦想。因为今天的世界有很多人反对全球化，但是我们知道，今天全球化的问题不是全球化造成的，而是全球化不够完善所造成的。第三次技术革命刚刚开始，我们应该用技术的力量，让全球化变得更加普惠，更加绿色，更加可持续发展。过去的30年，全球化让20%的国家和大企业受益。未来的30年，全球化要让剩下80%的国家、中小企业和年轻人受益。

eWTP的设想始于阿里，但不止于阿里，更不属于阿里。

我们相信每个国家、每个机构、每个企业、每个个人，都可以成为eWTP的生态建设者和倡导者。出于这样的思考，阿里巴巴和蚂蚁金服作为基石投资者，筹建了这个生态基金，支持eWTP在物流、支付、交易方方面面的生态建设。我们非常欢迎更多的生态伙伴参与到这个梦想中来。

我们相信科技和创新是改变未来的力量，所以“eWTP生态基金”的第一支基金就是科技创新基金。因为担心和抱怨并不能解决问题，唯有科技和创新可以解决问题。

我们国家正在引领新一轮的全球化，在“一带一路”的倡议下，需要更多的民间和企业去推动和落实eWTP。eWTP希望能够成为推进“一带一路”的一支重要的民间力量。这项工作对于阿里巴巴至关重要。

今天，我们委派俞永福出任基金的创始合伙人和董事长。作为阿里巴巴合伙人中的一员，我相信永福的远见和执行力，可以让eWTP生态基金的使命与愿景得以完美实施。

最后我想说，改变世界的不是技术，而是技术背后的梦想。我们一起来支持有梦想的年轻人和小企业，支持eWTP国家的小企业。只有小企业有希望，年轻人有希望，未来才会真正有希望。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215130-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:阿里巴巴eWTP基金俞永福

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