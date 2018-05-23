携手斑马网络 “高速云付”山东高速“无感支付”再升级

5月23日， 高速公路移动标杆企业山东高速携手智联网汽车整体解决方案提供商斑马网络，推出基于智联网汽车的“无感支付”。在原有“无感支付”的基础上，叠加运用了斑马智慧高速解决方案“高速云付”，此方案具备智联网汽车的身份验证、场景触发和精准路径识别等能力，为互联网汽车时代的高速公路智能缴费提供了新实践。

双方合作已取得两方面成果：一是运用智联网汽车“场景云”服务，通过云身份识别和二次校验，赋能并上线智联网汽车停车“无感支付”服务，更有效解决套牌和车牌识别误差问题。二是测试并通过了智联网汽车不停车“无感支付”方案，可实现不停车、不取卡，直接通行缴费。目前，山东高速113个收费站的464条车道已完成停车“无感支付”服务的车道升级并完成机场停车场改造，所有开通该功能用户均可无感通行。

“高速云付“是斑马网络在2018年初推出的具有自主知识产权的智慧高速解决方案，可应用于停车“无感支付”和不停车“无感支付”两种方式。通过云端精准路径识别的方式计费，实时位置判定及云身份识别方式，核验人车信息，提高车牌识别的准确率，防止扣错款。其中，不停车“无感支付”车辆秒速通过，与ETC通行体验基本无差别，相对于现金缴费车辆通行速度至少提高8倍以上。斑马网络高速云付业务负责人冯君威说：”该服务开创性的解决了精准路径识别和车牌误识别的问题，可以弥补车牌识别方案精准路径识别技术短板，提高车辆身份识别的准确率，防止重复计费和错扣款。高速云付在山东高速落地成熟后将逐步落地到更多区域。”

一台搭载基于AliOS的斑马智行的智联网汽车，只要通过手机授权，即可享受无感支付带来的便利。车辆行驶至收费站会主动触发“场景云”，真正实现通行和支付体验的“一气呵成”。技术上，斑马智联网汽车“高速云付”在ETC和人工车道均可应用。冯君威介绍：“斑马网络一直致力于用数据及技术驱动出行行业的用户体验创新，将技术储备和专利布局工作嵌入到研发流程、业务发展等各个环节，目前斑马网络已提交专利申请300余件，针对“高速云付”技术相关专利已提交专利申请近10件。”

在现有的高速收费场景中，传统的车牌付方式，虽然减少了高速收费员交互时间，但是车主还是需要停车取卡，并不是真正意义上的‘无感’。此次山东高速和斑马网络的解决方案能够做到完全无感，而且高精准识别，保障扣款无误。

山东高速一直站在时代发展的前沿，无论是在ETC发展和路网建设上，都保持积极创新的心态，并始终引领着行业发展的潮头。这次，他们敏锐地觉察到互联网汽车行业的发展，一定会对高速公路带来巨大变革。车联网及自动驾驶的时代到来后，收费可能将全部实现线上化，高速路有望不再需要人工收费， 不停车“无感支付”将是整个高速收费行业的发展趋势。“我们密切关注互联网汽车行业的发展”，山东高速信联ITC事业部总经理刘鹏说道，“‘车机一体’和‘车路交互’的优势，是手机端无法实现和替代的。此次与斑马的合作，是我们提前在这个行业布局的重要一环。”

而斑马网络则通力协作，与山东高速一起，利用智联网汽车“人车路协同”和“场景云“的独有优势，在智慧出行的赛道上超越了手机。除了赋能高速出行行业，2017年斑马网络还从“新零售”的角度赋能停车和加油服务，推出智慧停车和智慧加油两项服务，为智联网汽车车主进一步解决了出行痛点。

首发式上，两位山东的智联网汽车车主进行首发体验。两位车主均表示，与之前取卡现金支付、手机扫码支付相比，智联网汽车不停车“无感支付”体验友好，整个体验优于手机支付。山东智联网车主盖先生表示：“之前上高速，不管是用现金还是手机支付，都需要取卡、还卡交费停两次车，现在不用取卡不用停车直接通过，希望能早点儿用上这个功能。”

山东高速和斑马网络和这次强强联手，将对下一步高速公路移动支付发展提供良好思路和借鉴。“高速云付”只是斑马网络在智慧出行领域的一小步，随着停车、加油、维保等高频用车场景的不断优化，为中国车主带来更前瞻的出行体验 。

关于山东高速“无感支付”

“无感支付”是山东高速推出的ETC升级产品，是高速行业“+互联网”的典型应用，用户无需额外加装任何设备，通过手机绑定车牌和支付方式，即可在高速出口完成自动缴费，快速出场。山东高速通过集团优势资源整合，陆续将“无感支付”应用场景拓展到高速、停车、加油等多个领域，为车主用户打造更为方便便捷的车支付应用体验。目前山东高速已经完成全省113个收费站和机场停车场的升级工作，后续还将陆续开通更多停车场，所有注册用户均可无感通行山东高速“无感支付”场景。用户可以通过下载斑马智行、山东高速“e高速”客户端或者支付宝城市服务开通“无感支付”，欢迎注册，畅享极致无感通行体验。

关于斑马网络

斑马网络是互联网汽车基金投资的独立创业公司，是面向汽车全行业提供互联网汽车整体解决方案的智慧型公司。互联网汽车基金由阿里巴巴集团和上汽集团于2015年共同发起出资成立。

斑马网络致力让出行更智慧，用数据及技术驱动出行行业的用户体验创新。2016年7月6日，搭载斑马智行的全球首款量产互联网汽车荣威RX5上市，截至2017年，斑马网络已与荣威、名爵、大通、东风雪铁龙、东风标致、福特6个整车品牌展开合作，出行生态朋友圈超过70个，已覆盖Tier1 、TSP、软件方案提供商、芯片制造商、智能硬件、停车、加油、车险、交通、救援、充电、通信娱乐、账号、云平台、支付、餐饮、自驾游等。

截止2017年底，基于AliOS的40万辆智联网汽车在道路上行驶，在一年间创造了77812014?时的总行驶时长，2134010758公里的总行驶历程，智联网汽车累计轨迹点达到了近830亿万个。智联网汽车车辆日活跃度达99%，每周人均下达指令53个。过去17个月中，斑马智行成功进行了6次OTA升级，其中斑马智行2.0的升级成为全球汽车领域一次超大规模的OTA升级。升级斑马智行2.0后，各项应用活跃度大幅提升，其中途记提升高达645%，语音引擎全面升级为阿里云ET智能语音后，日活跃度提升1倍。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215131-1.html

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