博世汽车多媒体事业部芜湖新工厂正式开业

全球领先的汽车技术与服务供应商博世宣布，博世汽车多媒体事业部芜湖工厂于今日正式开业。新工厂总建筑面积达18，200平方米，总投资额达2.75亿元人民币，未来将为国内市场提供包括车载信息娱乐系统、数字仪表盘及互联控制单元在内的主要产品。预计到2018年底，芜湖工厂的员工人数将达到900名，其中包括160名研发工程师。

博世汽车多媒体事业部芜湖新工厂开业典礼现场

“中国已经连续九年成为全球最大的汽车市场。伴随中国汽车产业的飞速发展，博世的业务也实现了积极增长。过去十一年间，博世汽车多媒体事业部中国区的销售复合增长率达到约30%。”博世汽车多媒体事业部亚太区总裁Theo Drijfhour先生表示，“在物联网时代，互联化的趋势已经渗透到汽车行业。博世汽车多媒体事业部芜湖新工厂将致力于进一步满足中国消费者对于互联驾驶日益增长的需求。”

博世汽车多媒体事业部亚太区总裁Theo Drijfhour

博世汽车多媒体事业部2005年进入中国市场，2006年首次交付给客户的第一批产品是汽车收音机。在这十多年的发展中，博世汽车多媒体见证了中国市场的汽车消费升级，并不断进行产品升级，以满足市场和客户的需求。随着芜湖工厂的竣工，博世汽车多媒体在中国的业务布局进一步得到完善。新落成的芜湖工厂将作为汽车多媒体事业部在中国的主要生产基地，博世苏州工厂将继续负责产品的研发和销售，位于芜湖的合资公司则将继续专注于生产汽车仪表系统和互联控制单元。三位一体的布局将进一步夯实博世在互联交通领域的产业基础，满足国内多样化的市场需求。

未来的交通出行需要前沿科技，也需要多元合作共同打造产业生态，博世主张以开放的心态与业内相关企业展开广泛而深入的合作。今年3月，博世与国内行业领先的智联网汽车整体解决方案提供商斑马网络正式签署了战略合作谅解备忘录，将在汽车多媒体软硬件及智慧出行解决方案相关领域展开合作。未来，博世将继续开发全新的数字显示器、语音助手和触觉反馈等先进的人机交互技术，并积极寻求开放合作。全新的博世汽车多媒体芜湖工厂也将进一步提升博世中国在互联驾驶领域的本土竞争力，助力博世为中国消费者打造安全、无忧、便捷的未来第三生活空间。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215132-1.html

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