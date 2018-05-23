第45届罗克韦尔自动化全球路演落户南京

全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一罗克韦尔自动化今日正式启动南京站“罗克韦尔自动化全球路演”（RAOTM）和“罗克韦尔自动化大学”（RAU）活动。

全球最大的致力于工业自动化与信息化的公司之一罗克韦尔自动化今日正式启动南京站“罗克韦尔自动化全球路演”（RAOTM）和“罗克韦尔自动化大学”（RAU）活动。来自全国的1，000多位客户和行业专家齐聚南京，交流探讨如何构建“互联企业”并实现智能制造。这是今年罗克韦尔自动化全球路演在中国的第二站，主要面向华北和华东区制造业人士。

罗克韦尔自动化全球路演南京站

为期两天的路演活动旨在汇聚罗克韦尔自动化合作伙伴联盟的行业专家，实现智能制造的高产、互联、高效、可持续，以及顺利转型等目标。本次路演特邀中国工程院院士，浙江大学求是特聘教授、博导谭建荣以“智能制造的关键技术”为主题演讲，深度解读与智能制造密切相关的硬件、软件和系统解决方案。此外，中国工程院院士，南京工业大学教授、校长欧阳平凯也出席了活动。

中国工程院院士 谭建荣

罗克韦尔自动化全球路演活动的主题聚焦“构建互联企业，实现智能制造”，其最新解决方案――FactoryTalk Analytics高级分析平台首次亮相中国华东，该简化分析解决方案可以协助用户快速、果断地作出明智决策。

汽车行业是罗克韦尔自动化非常重视的行业之一，服务包括福特、通用汽车、丰田、起亚汽车和塔塔汽车等国际品牌，以及上汽、广汽和东风汽车等多家中国汽车制造商。此次路演特设汽车行业论坛和轮胎行业研讨会，汽车和轮胎制造商和业界先锋共同探讨行业发展趋势和“互联企业”对生产制造的影响。

“汽车行业一直以惊人的速度发展，但实际上目标从未改变，即提高运营效率和加快产品上市速度，”罗克韦尔自动化亚太区总裁苏泽灏（Joe Sousa）称。“客户可通过集成控制和信息解决方案实现机器、生产线及工厂的数字化，罗克韦尔自动化能够帮助客户加快产品上市速度、优化运营、提升员工技能和进行生命周期管理。”

罗克韦尔自动化亚太区总裁 苏泽灏 Joe Sousa

“随着当今运营的互联程度不断提升，制造商可借助支持自我分析、执行预测性诊断和快速适应更改的智能设备获取信息，实现智能、安全和可持续运营。全球和远程运营机构中的人员、流程和技术可无缝共享信息，由此可提升协作水平、加快问题解决速度并提高生产率和竞争力。”苏泽灏补充道。

“通过展示我们的能力和技术培训，RAOTM这样的活动能帮助客户保持与工业技术趋势的同步。我们还会与客户合作，了解他们的应用需求和战略。”苏泽灏称，“我们了解如何利用创新产品和应用知识来协助客户克服挑战。”

“随着智能制造成为未来全球制造业的驱动力，罗克韦尔自动化明年的目标已经变得更加清晰--增强和深化互联企业，帮助加速中国企业智能化的转型。”罗克韦尔自动化大中华区总裁鲍博文（Bob Buttermore）称。“互联企业即是智能制造的基石，也是实现智能制造的唯一途径。”

罗克韦尔自动化大中华区总裁 鲍博文 Bob Buttermore

2018年对罗克韦尔自动化来说是一个重要里程碑，百年历史的罗克韦尔自动化进入中国市场已有三十年，“当我们庆祝在中国的周年纪念与取得的成就，罗克韦尔自动化也同时展望着未来。”鲍博文补充道：“我们期待与中国制造商携手共赢，攀登新的高峰。2018年罗克韦尔自动化将继续在华投资，保持专注的经营策略和卓越表现，在中国市场建立坚实的业务基础。”

“互联企业”战略和它在实现智能制造的成功运用是罗克韦尔自动化全球路演活动的核心。“互联企业”与中国实现由“制造大国”向“智造强国”转型的目标高度契合。同时，它也有利于实现“中国制造2025”计划，帮助中国企业走向海外市场，提高国际竞争力。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215134-1.html

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