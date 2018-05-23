中国移动国际公司日本子公司正式成立

科技传媒网讯 网易科技新闻5月23日消息，中国移动国际有限公司日本子公司在东京举行开幕仪式。

中华人民共和国驻日本国大使馆经济商务处宋耀明公使表示, “2020年夏季奥运会将在东京举办。可以预见日本届时将涌现众多商机，来自全球尤其是中国的游客数量会大幅增长。通讯服务将成为日本基础设施建设的发展重点之一。相信中国移动国际日本子公司的成立，不仅能为中日企业拓展业务提供便利，也能在移动数据漫游等方面为广大游客提供更优惠的资费和更优质的服务。希望在座的日本企业能够把握机会，进一步了解中国移动，选择中国移动，携手中国移动。”

日本总务省国际战略局次长高木诚司表示,“对于推进通信领域的合作关系，政府的支持十分重要，而企业是强化两国通信领域合作的主体。日本电信公司在中国市场十分活跃，并为全球中国企业提供服务。中国企业在日本市场也很活跃。因此，CMI，作为拥有全球最多客户的中国移动的子公司，成立日本公司并在日本发展业务适逢时宜。”

中国移动通信集团有限公司简勤副总裁表示,“今年适逢中日和平友好条约缔结40周年，本月初李克强总理访问日本时指出，如今中日互利双赢合作面临提质升级的新机遇，中日两国经济互补性强，应进一步挖掘潜力，加强节能环保、科技创新、高端制造、财政金融、共享经济、医疗养老等重点领域合作，探讨“一带一路”合作，共同开拓第三方市场。两国经贸来往离不开网络的互联互通。中国移动在东京设立国际公司日本子公司，将推动信息通信基础设施的互联互通，加强5G网络、物联网等新兴技术的交流合作，不仅为走出去的中资企业提供更加本地化的优质电信网络服务，也为日资企业走向中国以及“一带一路”沿线亚欧各国搭建通信桥梁。”

中国移动国际目前在全球拥有超过40条海陆缆资源，138个境外业务PoP点，并预计3年内完成搭建10个全球数据网络中心。在亚洲地区，中国移动国际已建设41个PoP点，提供传输通讯、IPVPN及互联网等服务；并参与建设了NCP、SJC2等海缆项目，实现亚太地区之间大容量连接，和全球数据中心的互连。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215140-1.html

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