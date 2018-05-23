同煤跨界新能源补贴拖欠严重 许多效益只停留在纸面

伴随新能源产业的迅猛发展，越来越多的煤炭企业杀进其中，成为其中颇为“另类”的玩家。

伴随新能源产业的迅猛发展，越来越多的煤炭企业杀进其中，成为其中颇为“另类”的玩家。

2017年，陕西煤业通过两次投资业务议案，拿出100亿元的自有资金对外合作开展不涉及关联交易的投资业务，并增持隆基股份5％股份成为其第四大股东。作为2017年最为赚钱的煤炭企业，陕西煤业似乎也忍不住尝试新能源方面的投资。

事实上，在跨界新能源领域，陕西煤业也只能算是后起之秀，在煤炭企业的大军中，同煤集团、晋能集团、国家能源集团、淮南矿业集团以及平煤神马集团等一众煤炭国企和央企早已染指光伏行业的不同产业环节，而这其中，同煤集团（下简称“同煤”）光伏装机规模最大，同时在风电领域，同煤也已进入多年。

“据我们了解，陕煤化、淮南、神华、同煤以及晋能等煤炭企业在这方面都做了一些工作，其中淮南装机容量达到了3．2万千瓦，神华＋国电是120万千瓦，同煤是124万千瓦。煤炭企业在转型过程当中发展光伏产业，一方面是自身发展需要，另一方面也提高了矿区剩余资源的利用。”在2017煤炭行业发展年度报告发布会上，中国煤炭工业协会科技发展部主任刘富回答《能源》记者提问时表示。

刘富还指出，国务院7号文件明确提出，要鼓励煤炭企业利用废弃的煤矿工业广场以及周边地区，发展风电光伏发电和现代农业。近两年煤炭行业实施去产能，大量淘汰关闭煤矿，这些煤矿的工业广场、塌陷区有一些闲置的土地，也给煤炭企业建设光伏发电站提供了条件。而事实上，煤炭和光伏发展越来越密切，更多的采煤沉陷区上已铺满了光伏电池板。

那么，作为煤炭企业中光伏装机最多、跨度最大的玩家，同煤在新能源发展的优势如何兑现？又应警惕怎样的风险呢？

470万的算盘

资料显示，截至2017年12月，同煤已拥有新能源发电项目27个，项目覆盖山西、新疆、西藏、河北、山东、陕西等地，装机容量达154．3万千瓦。且按照其自身的“十三五”规划，2020年新能源板块装机容量将达到470万千瓦，也就是说在接下来的三年时间里每年的新增新能源装机都要超过100万千瓦。

“目前，同煤的新能源板块大致分为两部分，一部分是同煤集团同曦新能源公司（下简称‘同曦新能源’），主要的项目包括塔山光伏项目、左云领跑者基地项目、右玉光伏项目；另一部分是同煤漳电新能源公司（下简称‘漳电新能源’），分布在山西、陕西、新疆、西藏、河北、山东六个省区，包括风电29．85万千瓦、光伏70．5万千瓦，新能源产业初具规模。”同煤漳泽电力新能源公司总经理王亮告诉《能源》记者。

同曦新能源作为同煤的全资二级子公司，是集团公司旗下唯一一个拥有完整新能源产业链的公司，其业务范围包含新能源产业的规划、投资、建设、运营和统一管理业务。

据《能源》记者梳理了解，同曦新能源目前的业务主要以光伏为主。

纵观其发展历程，主要有两个重要事件，一是2013年在塔山园区建设了第一个新能源发电示范项目；另一件则是2016年完成了大同采煤沉陷区国家先进技术示范基地10万千瓦光伏项目建设，该项目采用背接触光伏组件、新型双轴跟踪系统、美国T0单轴跟踪系统、集散式逆变器等五大先进技术，在发电效率、发电设备、发电方式三个方面具备一定的优势。

“2017年7、8月基地验收，也就是在基地光伏电站并网一年的时间，当时对同煤的评价是投资最低，单位发电量最高。”同曦新能源左云光伏负责人董国飞对《能源》记者说。

而在被问及同煤发展光伏的初衷和目的时，董国飞表示，整个山西省都在转型发展，同煤作为山西省最大的国企，要做转型的排头兵，转型光伏新能源是很大一部分，无论国家政策，还是其他一些措施都提倡光伏发展，所以这是集团转型发展的重要方向。

除光伏电站的开发，同煤还与其他煤炭企业一道涉足了光伏制造业。不过，不同于主流的晶硅产品，同煤选择的是薄膜路线。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215141-1.html

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