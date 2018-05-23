这套系统助力治沙英雄牛玉琴创造奇迹

当我在这片崎岖的路途颠簸了两个小时之后我终于在这个称不上得体的屋子里面见到了这位名为牛玉琴的老人。她那饱受岁月尽情雕磨的粗矿的脸庞，似乎还并没有给我想要的答案。简单说明来意之后，我打开了我的记事本。

“我是共产党员，我的身体虽然不如以前了，但是我植绿的信念从未没有动摇过，我不仅自己植，还要让我的子子孙孙植下去，为后代，为祖国留下一片绿。我只想整个毛乌素变成绿洲。”年近古稀的牛玉琴弯着腰，咳嗽了一下之后，颇为自得地说道。

牛玉琴，生于陕西省靖边县东坑镇金鸡沙村的一名普通农民，就是这样一名随处可见的朴实无华的农村妇女。和共和国同岁，这位名为牛玉琴的女子数十年如一日，用人挖、肩扛、驴驮等纯体力搬运的方法，23年来在毛乌素的沙海边缘植树、种草、恢复植被，牛玉琴和毛乌素沙漠这位熟悉的不能再熟悉的朋友朝夕相伴，并在接下来的时间，将她的名字和“治沙女杰”的称号传遍整个中国乃至世界。

二十年前，她的屋子周围是一望无际的荒凉沙峪；二十年后，毛乌素是一片无边的生机。

“这中间想过放弃吗？”我努力盯着她的眼睛问道。

“想过，怎么没想过。88年我丈夫加旺就走了，身后几个孩子，我怎么办？前面是沙漠，后面是家人。我宁愿对不起我的孩子，也不能对不起那么多帮我治沙人的嘱托啊。”就这样，40岁的牛玉琴从一个不合格的妻子又变成了不合格的母亲。也正是这个一直不合格的女人重新赋予了毛乌素无限的生机。

如今，这个“富林子，穷劳模”的女人几十年来将毛乌素十一万亩荒沙变为绿洲，生态价值不可估量。她的治沙事迹感动了中国，人们纷纷解囊，资助她的治沙事业，而她将这些捐款全部用到补苗固沙、改善基础设施和村民生活上，然而就是这个“穷劳模”，却给榆林市靖边县东坑镇金鸡沙村带来了巨大的变化。

当然我无法想象当初的毛乌素是怎样的“大漠孤烟直，长河落日圆”，也更无法幻想毛乌素在怎样的黄沙蔽日中凄冷了千年，只是这眼前的景象完全颠覆了我印象中的毛乌素。

环绕着毛乌素的治沙基地，一边踱步前行，一边与基地负责人――绿源治沙有限公司张立强（牛玉琴之子）进行交谈，聊起这里，他毅然饱有激情，脸上一直洋溢着幸福的笑容。“30年了，从我的母亲到我，从当年父母和东坑镇政府签订万亩荒沙治理合同起，所有人都认为我们取得点小成绩飘了，但是这里就是铁证。”话一至此，四下无望之际的幽幽绿色，不禁感叹牛玉琴和他的一家度过了怎样坚持和理想的三十年，使得活力重新造访和眷恋了这片原本只是贫瘠的热土。

张立强从母亲牛玉琴手中接过这片不毛之地开始，十几年过去了，除了不断与沙魔顽强斗争之外，“沙漠经济”、“沙漠生产力”的概念不断浮现在张立强的脑海当中。他意识到仅仅治沙是不够的，如何带来更高效，更和谐的沙漠效益成了张立强的着眼所在。不光要治沙，还要将沙漠变成切实有效的经济效益地带。沙荒地带，可塑性强，在理顺沙荒的生态基础上，还能种植经济作物，而采用了深圳天源的光伏扬水灌溉系统，就是因地制宜，将毛乌素阳光的燥热转化成优越的资源条件，充分利用太阳辐射能量将其转化成电能，驱动水泵抽取地下水进行节水灌溉，为沙漠治理提供了切实有效的解决方案。而在治沙基地，一组组太阳能电池板并列排布在眼前，旁边的蓄水箱和灌溉设备更在阳光下显得熠熠生辉，光伏扬水系统抽出的水源源不断地流淌出来，顺着管道通过微喷、滴灌等节水灌溉设备涌向一片片茂密的林地和菜田，滋润着这片干涸的土地，更滋润着整个毛乌素的旧貌换新颜和全新气象。

潜心毛乌素的“匠心独运”和“无声壮举”

自2009年伊始，牛玉琴力主引进深圳天源新能源有限公司的光伏提水系统方案技术与设备，在自己治沙基地的林地里开始应用沙漠地区光伏提水系统的场景应用解决方案。2009年，牛玉琴治沙示范基地引进了第一套功率为3KW的光伏提水系统，该系统计划在扬程30米时，日均出水量达85吨，节水＋水肥一体技术满足了105亩西瓜种植的需水量，通过实际观测显示，该光伏提水系统日均出水量达到了98吨，最高可达110吨，除满足105亩沙地西瓜的种植外，结合光伏节水灌溉技术，满足了35亩樟子松（4年苗）和22亩樟子松（1年苗）的育苗灌溉需求，成活率高达到92％以上，而同期采用传统方式大水漫灌的土地，樟子松幼苗（1年苗）的成活率只有62％，用水量多三倍以上、肥料的用量多两倍以上；和往年相比，每月还可以节省电费及其它相关费用五千多元，经济效益非常明显，通过三年的连续使用，从应用结果来看，效益、效果都达到了出乎意料的理想。

“天源的产品是真的好用”。

“怎么好用呢？”“它省钱啊！……农电我们这儿是六毛，用光伏提水系统没有电费。”

张立强在陕西省治沙研究所枣林种植地负责施工，他说：“这个实验基地为了搞滴灌，请电力局专门牵了一条线过来，1．4公里，加上50千瓦变压器等，30多万，还不算每年电费3万（主要是水泵用电）。”电线用十年还得更换。而且农忙季节经常没电，费用也很高。

现在在家种地的、在县城乡村打零工的，都是50岁以上的人、老幼妇女。有了自然能源提水系统，基本忽略体力劳动！又可以省电费（电费是很大一项开支），这就是光伏扬水系统为什么受欢迎的原因。

如今基地里通过使用光伏扬水系统灌溉的作物又平添了，樟子松、 西瓜、枣子、苜蓿、土豆、蔬菜，试验种植了樱桃、桃子等果类。

毛乌素荒漠中的桃树

从早上7：45开始供水的系统

光伏扬水系统下的灌溉盛景

张立强说，还要装更多的光伏扬水系统，治沙延伸到哪里，扬水系统和农作物种植就要铺到哪里。现在，早上五六点钟就能够听到推土机轰轰作响，土地平整之后打算再装两套天源的光伏扬水系统。并且在以前的基础上萌生更新的想法，要充分利用光照的有利条件，修建大型蓄水池多储水，在满足灌溉的前提下，在水池中发展渔业养殖。光伏扬水系统，在这片沙漠中还在不断的创造着属于它全新的“毛乌素奇迹”。

日前，4月27日，全国改善农村人居环境工作会议4月26日在浙江省安吉县召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强对会议作出重要批示。批示指出：改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重大任务，也是全面建成小康社会的基本要求。各地区和相关部门要全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记近日关于建设好生态宜居美丽乡村的重要指示，顺应广大农民过上美好生活的期待，为建设生态文明和美丽中国作出新贡献。

牛玉琴穷尽其一生的时间，将毛乌素打上了绿色的印记，她点亮了沙漠中的希望和明灯；张立强更让毛乌素的“沙漠效益”举世瞩目。牛玉琴的先进事迹已被拍成电视专题片，几十年如一日坚持造林治沙的精神，已经深入人心，她坚忍不拔，勤劳治沙的形象更是一座矗立在陕北大地上的不朽丰碑，闪烁着耀眼的光芒，激励着后人在毛乌素探寻更加美好的未来。同时我们看到了在光伏扬水系统的相得益彰之下，它不仅将“人进沙退”变成了现实，更是以农养牧、以牧养林、“光伏滴灌养殖林业”的整体绿色循环经济在这里不断书写着全新篇章。光伏扬水系统的不同场景解决方案使得其在毛乌素更加大放异彩。摒弃了费水、费电、费肥的传统漫灌，该以微喷、渗灌、滴灌等方式为植物以及农作物浇水，减少水浪费的基础上，提高了效益，同时符合国家减少温室气体排放、发展绿色低碳、循环经济的产业政策，是沙漠治理、生态恢复、发展沙产业经济的一项关键技术。光伏扬水系统堪称是提升农村人居环境的不二之选。而光伏扬水系统还在静静等待着更多的牛玉琴涌现在中华大地的宏图之上。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215142-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm