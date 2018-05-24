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河北明年1月将逐步取消太阳能补贴

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科技传媒网 电缆网 2018-05-24 01:00

据报道，中国河北省将于明年1月份停止向一些新建太阳能发电厂提供补贴。据了解，这是政府削减政府对该行业的支持的一部分。

据路透社报道，中国河北省将于明年1月份停止向一些新建太阳能发电厂提供补贴。据了解，这是政府削减政府对该行业的支持的一部分。

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政府数据显示，中国正在减少对太阳能行业的直接补贴支持，该行业在2007年至2017年期间已经将建筑和生产成本平均降低了90％。河北的新政策最初将应用于作为国家计划的一部分而建成的太阳能发电厂，为贫困地区创造创收机会。

河北将继续向今年年底前连接电网的合格太阳能发电设施每千瓦时额外支付0．2元人民币（0．03美元），补贴金额将持续三年。它表示，2019年1月1日后开始投入使用的新电厂将不予补贴。

截止到去年底，中国太阳能发电总量达到130亿千瓦，比2016年增长68％，占全球总量的32．4％。近年来的快速增长使政府承受了财政压力，并导致了长期的补贴支付。

尽管补贴正在逐步取消，但中国政府承诺通过加强与当地电网的购买协议并减少土地成本来减轻可再生能源生产者的负担。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215143-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能补贴

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