光伏扶贫：年收益率10%以上是如何做到的？

光伏扶贫作为国务院扶贫办2015年确定实施的“十大精准扶贫工程”之一，充分利用了贫困地区太阳能资源丰富的优势，通过开发太阳能资源、连续25年产生的稳定收益，实现了扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合。

自5月中旬新华网开启“寻找光伏扶贫电站‘中国样本’”报道活动后，就收到数家业内企业提供的优质扶贫电站资料，经过新华网调查、走访，其中已经有数家光伏扶贫电站脱颖而出，无论从发电经济效益、社会效益、建设美观度等方面，都起到了光伏扶贫电站中的“样本”的力量。

据了解，雷州市覃斗镇流沙村光伏扶贫项目，总装机量180KW，并网时间2017年6月28日，项目选用隆基乐叶高效单晶组件。该村扶贫项目由国家审计署广州特派办协调筹划，该村财政资金1120万总扶贫基金，计划800万用于光伏扶贫。总计帮扶114户、560个有劳动能力的贫困人口。2017年底，已将第一笔电费下发给贫困户。据初步统计计算，年收益率达10％以上。

据国家审计署广州特派办驻村第一书记史勇介绍，2016年8月，开始考虑光伏电站是否适合作为一种稳定的扶贫模式来打好这场扶贫攻坚站。随后，扶贫工作组对光伏产品进行深入考察调研，并前往已安装村级扶贫电站的那毛村进行实地考察，了解项目的发电量、收益、以及是否稳定可靠，经过5－6个月的考察，发现光伏扶贫相对其他扶贫模式来看，投资回报率高、稳定可靠。加上当地光照强度大，光照时间长，所以很适宜发展光伏扶贫模式。

在确定做光伏扶贫项目后，如何进行设备选型，来确保最大的受益呢？史勇表示，“在确定选择光伏扶贫模式以后，我们在网上了解了全国排名靠前的几家组件供应商，在经过详细的考察后，结合当地的特点，当地土地资源紧张，所以我们尽可能选择更高效产品，同等面积上的装机量就会增加，最终选择隆基乐叶来合作。”

史勇还表示，项目推进前期确实遇到一些困难，尤其是村民对光伏产品不了解，认为光伏可以稳定发电25年以上是骗人的，而且对人体有辐射，对健康有影响。针对这些疑问，流沙村村委会、国家审计署广州特派办驻村干部、光伏系统安装商一起，开展了一系列群众工作，组织了政策宣讲会，光伏产业的科普知识教育会，对光伏的可靠性、无害性和高收益性进行了深入的讲解，通过这种方式取得了一定的成效，村民开始接纳光伏。

史勇还告诉新华网，大家一开始对光伏产品期望不高，但是安装上半年就已经有收益分给大家，虽然由于贫困人口多，装机容量并不大，所以收益平均到个人就会很少，但是贫困户还是感到很欣喜，没想到光伏的收益能这么快。

流沙村村委书记尹天期也对新华网表示，一开始大家反对安装光伏，不知道能不能拿到钱，能用多久，到现在大家可以看到发电量实时监测数据，心里也都踏实了，现在也认可了光伏，觉得比养殖业更可靠稳定。

流沙村的光伏扶贫项目有什么借鉴意义？史勇认为，首先光伏电站是实实在在安装在大家面前的产品，大家可以看得见摸得着，只要不出故障就会持续产生收益，所以作为造血式扶贫模式，是很好的选择。另外，在设备选型上一定要选择大品牌厂家的优质产品，光伏与家电有所不同，家电出现故障可以修修补补，要是光伏产品选错，直接影响到贫困户的收益长达25年以上。而且，虽然是小型扶贫电站，也一定要做好安装设计方案，比如安装方式和角度等。流沙村项目建成后接待了多批其他扶贫工作小组的参观考察，也在当地的光伏电站建设中借鉴了流沙村的安装模式。

为了让“光伏扶贫”理念更加走近普通百姓生活，为贫困家庭带来更多的福祉，也为了让光伏扶贫更加健康的发展，以及在“光伏扶贫”发展过程中寻找到更加优质的企业、产品、品牌、电站以及感人的“光伏扶贫”故事。新华网将通过对业内企业“光伏扶贫”电站的走访，发现光伏扶贫中的优秀样本企业，并将其塑造为光伏扶贫中的“中国样本”，也将形成“大型融媒体专题”在新华网进行展播。

同时也将邀请优秀企业和个人走进新华会客厅，把先进的理念、优秀的案例、感人的故事、优质的扶贫电站打造成“样本”的力量，引领行业发展。

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