积极响应六部委号召 光伏领跑者拥抱移动宽带互联

当前我国光伏产业发展正处于从追求规模与速度向重视效益与质量转变的关键时期，充分利用物联网、云计算、大数据、智能硬件、移动宽带互联等新一代信息技术，推动

2018年4月11日，工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局、国务院扶贫办等六部委联合印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》，其中“发展智能光伏集成运维”一项明确提出，推动光伏系统智能集成和运维。运用互联网、大数据、人工智能、5G通信等新一代信息技术，推动光伏系统从踏勘、设计、集成到运维的全流程智能管控。

在谈到《行动计划》出台背景时，工信部信息司负责人表示：从行业发展自身来说，当前我国光伏产业发展正处于从追求规模与速度向重视效益与质量转变的关键时期，充分利用物联网、云计算、大数据、智能硬件、移动宽带互联等新一代信息技术，推动光伏产业从自动化向智能化升级，加快实现智能制造和智能应用，已成为产业发展的必然趋势。

当前，业内领先厂家推出的智能光伏电站无线宽带解决方案，支持3GPP标准的4G／4．5G技术，面向5G通信技术平滑演进，正是契合了《行动计划》中“充分利用物联网、移动宽带互联新一代信息技术”的要求。

紧跟最新国际标准技术的发展，将宽带无线专网等新一代技术运用到光伏行业中去，持续为带来更大的价值：覆盖增强技术，更大的带宽，更小的功耗，更低的时延，更高的安全可靠性。同时为未来物联网接入预留接口。

《行动计划》还具体提到：应用信息技术手段，发展具有光伏电站运行监测数据采集、集中远程监控、故障检测、记录、报警、分析和处理等功能的智能光伏发电监控系统。支持推广智能光伏发电监控系统的应用，建立智能区域集控运维中心和移动运维平台，实现集中管理与远程管理。应用大数据分析与处理技术，自动生成运维建议和电子工作票，实现远端系统“无人值班，少人值守”。

智能光伏电站无线宽带解决方案采用光伏专用4G无线系统，使宽带无线信号覆盖整个电站，改变了光伏电站的传统运维模式，为光伏电站提供创新智能化运维解决方案。

提供的关键功能和应用如下：

数据采集功能：宽带数据终端，提供光伏子阵设备数据接入服务，将电站场各类数采终端的数据回传，传送到监控中心智能系统进行故障监测、记录、报警、分析和处理；

视频监控和巡检：支持智能光伏专网手机的移动巡检（箱变＋逆变器）、移动视频监控、资产扫描录入、电子两票操作等功能；支持无人机自动巡检；

多媒体移动运维平台：调度台提供视频监控（防火防盗）、语音集群等业务，集团专家通过该平台与现场人员实时语音和视频通话，实现移动运维、远程协同运维。

利用4G网络技术传输数据，可将故障定位精确到每个组串，降低了现场故障诊断难度，生产运行和维护巡检更加便捷；通过专家远程协助，可以将现场画面远程传送，第一时间进行研究诊断，分析解决问题。同时，对故障进行自动判别，提高故障排除的及时性，减少技术人员配置，提高工作效率。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215146-1.html

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