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Lightyear打造新款太阳能汽车 可连续行驶数月且无需中途充电

点评

科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-24 04:05

据外媒报道，荷兰太阳能汽车制造商――Lightyear成功完成其A轮融资，使该公司得以进一步研发新款太阳能汽车，据称该款车型可连续行驶数月，无需中途充电。

据外媒报道，荷兰太阳能汽车制造商――Lightyear成功完成其A轮融资，使该公司得以进一步研发新款太阳能汽车，据称该款车型可连续行驶数月，无需中途充电

据称，全球车辆的总行驶里程数高达1光年，相当于近9，500，000，000，000公里。由于绝大多数车辆使用的是化石燃料（石油类产品），lightyear希望加快推动向可持续燃料的转型。

Lightyear表示：“到2035年，公司希望能打造一款lightyear电动车。目前，全球只有3％的地方可便捷地使用电动车，并提供充足的电动车充电基础设施。至于其他大部分区域，建立电动车充电基础设施的前提条件并不完备。”

Lightyear打造新款太阳能汽车 可连续行驶数月且无需中途充电

为此，Lightyear希望打造一款可自行充电的电动车，直接利用太阳能充电。为此，该公司计划分两步来执行该计划。

首先，Lightyear正在打造一款可在全球应用的电动车型。其次，也是最重要的一点，该公司将基于上述理念打造概念车，使该车型可供所有用户使用。

为实现该目标，Lightyear正在研发一款太阳能汽车，可连续行驶数月，无需中途充电。而该款车型的车载电池旨在实现随时为车辆供电，乃至夜间行驶。

Lightyear打造新款太阳能汽车 可连续行驶数月且无需中途充电

据称，Lightyear投资了多项技术，旨在打造车用级层压式太阳能电池（laminate solar cells），防止其因日晒雨淋而受损，该类设备通常需要置于曲面（curved surfaces）上。

为融合能效、性能及美观度，太阳能电池曲面板可从各个方向吸收太阳光，车辆的续航里程数在400－800公里（约合250－500英里），具体视用户选择的配置而定。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215147-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:充电太阳能汽车Lightyear

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