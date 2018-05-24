天津滨海新区：依托制造业雄厚基础 发展智能制造

天津滨海新区围绕“全国先进制造研发基地”定位，依托制造业雄厚基础，积极布局和发展智能制造，不断优化智能科技产业发展生态环境，吸引聚集国内外高端智能资源，智能科技产业正在成为滨海新区新的经济增长点。

吸引京东等行业领军企业

在新区的京东无人超市，进店时扫扫手机软件上的专属二维码，顾客就可以自由购物，结账时只需走过结算通道，系统就可以借助人脸识别技术，从顾客账户里自动扣款。目前，无人超市成为越来越多新区市民日常购物的首选。

开设无人超市是京东助推滨海新区智能科技产业发展的一个缩影，它的背后是一项总计达200亿元的庞大投资计划。根据今年1月中旬京东与天津开发区达成的合作协议，双方将共同建设京东智慧物流产业集群及全国新一代人工智能应用示范基地，聚焦智慧物流、人工智能、智慧城市三大产业；实施构建智慧物流产业链、智能产业集群融合发展、建设新型智慧示范园区、服务“一带一路”建设的“四步走”战略；京东依托在津“一基地一中心，两示范两平台”，与当地合作建设一批涉及科技创新、产业升级、国计民生的示范项目。

“我们将力争用5年左右的时间，实现千亿级产业聚集，天津开发区与京东将全面打造以智慧物流驱动的智慧科技城市样板，建立人工智能产业集群及物流机器人全国第二研发中心。”京东集团相关负责人介绍。

飞腾CPU、麒麟操作系统等一批科研成果在滨海新区实现应用和产业化；南大通用在安全CPU、操作系统和数据库三大领域占据国内优势地位；展讯通信实现国内首款28纳米的多核智能手机核心芯片量产……近年来，滨海新区着力夯实智能制造基础产业，以自主可控、安全可靠为核心，加强云计算、大数据、操作系统、高性能服务器、基础元器件等关键基础软硬件和信息安全核心技术研发创新，一批具有行业领先水平的企业在新区快速聚集。它们共同培植起的产业土壤，成为吸引京东这一重量级项目的关键。

在刚刚落幕的第二届世界智能大会上，天津开发区企业一飞智控为国内外嘉宾奉上一场无人机表演。今年4月，一飞智控刚刚完成了一轮亿元融资。作为国内商业无人机方案提供商，一飞智控在2017年农业作业季里，搭载其自主研发的飞行控制系统的无人机，已为超过百万亩作物喷洒药剂，使用喷剂近千吨，为北至黑龙江、南至海南的广袤农田提供服务，云平台获取1.6亿条有效数据。

构建智能产业良好生态

围绕智能科技产业发展，滨海新区近年来出台一系列重要措施。在《天津市滨海新区软件和信息服务业发展行动计划(2017―2020)》中，推进智能基础产业发展成为政策核心；滨海新区专门设立“集成电路设计产业促进专项资金”，用于支持企业研发、人才引进、产业链上下游协同创新等。

在去年举行的首届世界智能大会上，滨海新区联合中国交通建设集团股份有限公司等多个单位共同发起设立了总规模300亿元的智能科技产业母基金。该基金以资本运作为手段，引入全球智能科技领域的工程技术中心，打造包括中德工业4.0智能制造中心、集成电路中心、汽车电子和无人驾驶中心、智能交运中心等多个智能产业聚集区。

“下一步，新区将通过开展前沿技术研究、拓展人工智能应用场景、培育人工智能创新主体、打造人工智能创新平台、引进和培养人工智能专业人才、构建开放包容多元的支撑体系等方面，推动智能科技创新发展。”滨海新区相关部门负责人介绍，智能制造、智能无人装备、智能机器人、智能健康医疗等领域都将被列入支持发展的重点。

辰星(天津)自动化设备有限公司是一家生产并联机器人的企业，其主打产品是阿童木机器人，能够为企业提供并联机器人的系统解决方案。这家企业也是首批进驻泰达智能无人装备产业园的企业。该企业负责人表示，开发区的支持，解决了企业在发展中遇到的问题。企业落户的泰达智能无人装备产业园既对科技企业进行聚合，也通过构筑面向研发领域的公共服务平台，促进设施共享，降低企业成本。

滨海新区在专业化园区的打造上，也在不断扩大规模。正在建设的天津开发区智能产业区，规划面积达20.17平方公里，重点发展人工智能、智能制造、智能金融、智能健康医疗、智能物流等高端产业集群，致力于建设智能制造示范区以及国际一流的现代化高科技产业园区，努力成为未来天津市智能产业的重要承接地。

“应用驱动”助力产业升级

滨海新区打造人工智能产业生态链，加快人工智能在公共安全、教育卫生、环境保护、交通物流等领域的应用示范，推进传统优势产业向数字化、智能化转型升级，把“应用驱动”放在了重要的位置。

提起家具生产，很多人脑海中闪现的是锯末横飞的杂乱场面。但在美克美家厂房内，工业机器人已经和年轻的技术工人一同上岗。“原先需要把工件放在机器上加工，而现在只要把它放在料仓里，上料、加工、下料，统统由机器人自动完成。工人只要扫描一下物料上的跟单，就可以自动调出加工程序。”这家企业的相关负责人介绍，原先需要四个人的工作，现在只要一个便可以了。

“围绕滨海新区优势支柱产业，以解决制约企业发展的共性问题为切入点，加强企业在研发设计、生产过程、生产装备、经营管理、节能减排等关键环节的信息化改造，加快推进企业综合集成与创新应用步伐。”滨海新区相关部门负责人介绍。

早在2013年，国家超级计算天津中心启动天津滨海工业云平台建设，成为全国首批16个工业云创新服务试点之一。去年11月上线的滨海工业云2.0，基于国家超级计算天津中心已有技术和资源，底层整合高性能计算、云计算和大数据框架，提供多个行业云平台、供需对接、企业展示、工业库、基础云服务、新闻资讯、产业联盟七大核心功能，涵盖装备制造、模具设计、汽车工业等十大行业领域，降低了企业的信息化使用门槛，加快了制造业转型升级步伐。

国家超级计算天津中心主任刘光明介绍，“天津滨海工业云”一是提升了外资企业在中国本土的研发能力，如来自欧洲的丹佛斯公司原计划把研发中心设在印度，但在了解考评了工业云平台和国家超级计算天津中心的服务内容后，最终决定把研发中心设在天津；二是帮助国内企业持续进步，天津汽车模具股份有限公司便通过和国家超级计算天津中心合作，从原先的行业第二梯队，成长为国际领先的企业；三是帮助传统企业实现了转型升级。

滨海新区目前已在机器人、无人装备、大数据、语音识别等相关智能科技领域具有较强的竞争力，涌现出了像深之蓝、一飞智控、科大讯飞等一批领军企业。未来，滨海新区将围绕发展人工智能前沿技术，不断优化智能科技产业发展生态环境，吸引聚集国内外高端智能资源，争创国家人工智能产业园。到2020年，滨海新区计划在重点领域打造若干全国领先的人工智能骨干企业，基本建成创新活跃、开放协作、绿色高效的人工智能生态体系，人工智能核心产业规模达到500亿元，带动相关产业规模达到3000亿元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215148-1.html

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