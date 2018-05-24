M. Holland开始分销Owens Corning的3D打印材料

近日，材料分销商M. Holland Co.对外发布消息称，其将开始销售Owens Corning的Xstrand牌高性能复合材料。

据悉，这两家公司于5月7日宣布达成协议。Xstrand线材用于3D打印，M. Holland负责人称其为“不断增长的细分市场”。

位于伊利诺斯州诺斯布鲁克的M. Holland将担任Xstrand的主要经销商，负责管理分销商网络，并于5月底开始直接向美国和墨西哥的M. Holland客户分销线材。

位于俄亥俄州托莱多的Owens Corning是用于增强复合材料的绝缘、屋顶和玻璃纤维的全球领先企业。Xstrand产品线采用了该公司全球技术网络中心开发的专有纤维增强技术，包括美国和法国的专用3D打印实验室。

据该公司负责人说，Xstrand线材可以生产高达250％（至少50％）的更坚固的3D打印部件，使其在结构上优于传统的3D打印部件。此外，线材还具有良好的耐化学性和抗紫外线性。它们可以用于工业生产和功能原型。

“我们预计3D打印将成为全球制造基础设施的一个组成部分，”M. Holland首席执行官Ed Holland在发布会上表示。“我们希望为我们的供应商提供可靠的塑料市场渠道，同时为我们的客户提供满足其材料需求的定制解决方案，这在很大程度上包括3D打印。”

为了支持其3D打印方案，M. Holland还在位于宾夕法尼亚州伊斯顿的研发中心投资新的3D打印设备。该公司正在为这些产品增加专用的商业和技术支持资源。

在今年早些时候，Owens Corning创建了一家医疗保健部门，并开始在墨西哥为Nova Chemicals Corp.分销丁烯线性低密度聚乙烯树脂。

据悉，M. Holland被评为北美最大的树脂分销商之一，每年从超过20家材料供应商处销售超过14亿磅树脂。该公司拥有4000多名客户，年销售额超过10亿美元。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215149-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm