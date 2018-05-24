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湖北利川政府发文预警：利用光伏之名涉嫌非法集资的案例出现

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 07:00

最近，一种新的集资形式正在各地蔓延：分布式光伏在经历了爆发式增长后，相伴而生的传销、非法集资，光伏贷骗局等行业乱象也频频发生。

近年来，非法集资手段层出不穷、花样百出，致使老百姓常常难辨真伪。最近，一种新的集资形式正在各地蔓延：分布式光伏在经历了爆发式增长后，相伴而生的传销、非法集资，光伏贷骗局等行业乱象也频频发生。

近日，宜昌市打击和处置非法集资工作领导小组办公室接到市民举报反映，某公司在宜昌市以投资入股建设太阳能电池发电、电站项目为名向广大群众募集入股资金，并许以固定收益及高额回报。根据相关部门调查，该投资模式存在巨大风险隐患。

2018年4月初，网络流传出一份重庆市璧山区金融风险防控工作领导小组办公室关于湖北某太阳能股份有限公司涉嫌非法集资的风险提示函。该文件指出，湖北某公司向不特定对象以投资电站为名，承诺每年保底收益率21％，持续20年。初步判断该公司可能涉嫌以售卖光伏发电站名义开展非法集资行为。

在此，郑重提醒利川市广大群众和投资者，切实增强识别、防范各类非法集资行为的能力，对各类投融资行为，一定要保持高度警惕。务必牢记：

警惕高利诱惑，远离非法集资；自行承担风险，依法理性维权。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215150-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:分布式光伏非法集资光伏贷骗局

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