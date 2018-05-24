光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

长兴县利用废弃矿山、鱼塘等推广渔光互补、农光互补等光伏产业发展新模式，形成上面光伏发电、下面种养殖的“一种资源两个产业”和“一地两用”的集约发展模式。
5月22日，位于长兴县洪桥镇古龙村的渔光互补光伏发电项目现场，工作人员正在水塘中捕捞首批龙虾。这个年发电量约1900万千瓦时的渔光互补光伏发电项目，充分利用光伏大棚，实现工厂化温控养殖，提质增产、延长产出周期，500亩水域面积内首批投放的龙虾迎来首次上市。
长兴县利用废弃矿山、鱼塘等推广渔光互补、农光互补等光伏产业发展新模式，形成上面光伏发电、下面种养殖的“一种资源两个产业”和“一地两用”的集约发展模式，大大提高了单位面积土地经济价值，还带动了生态休闲旅游发展，实现社会效益、经济效益和环境效益的共赢。
本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215151-1.html
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平台统计显示，目前我国核发风电和光伏绿证累计超过2180万张，27185张的实际成交量仅占核发量的约0．12％。
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