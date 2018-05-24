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光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 07:01

长兴县利用废弃矿山、鱼塘等推广渔光互补、农光互补等光伏产业发展新模式，形成上面光伏发电、下面种养殖的“一种资源两个产业”和“一地两用”的集约发展模式。

5月22日，位于长兴县洪桥镇古龙村的渔光互补光伏发电项目现场，工作人员正在水塘中捕捞首批龙虾。这个年发电量约1900万千瓦时的渔光互补光伏发电项目，充分利用光伏大棚，实现工厂化温控养殖，提质增产、延长产出周期，500亩水域面积内首批投放的龙虾迎来首次上市。

长兴县利用废弃矿山、鱼塘等推广渔光互补、农光互补等光伏产业发展新模式，形成上面光伏发电、下面种养殖的“一种资源两个产业”和“一地两用”的集约发展模式，大大提高了单位面积土地经济价值，还带动了生态休闲旅游发展，实现社会效益、经济效益和环境效益的共赢。

光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

光伏板下养龙虾 一地两用效益叠加

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本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215151-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:光伏发电农光互补

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