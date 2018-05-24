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Uber第一季度营收大幅增长 目前估值620亿美元

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 07:38

Uber第一季度营收大幅增长 目前估值620亿美元,uber 软银 交易 财务

（原标题：Uber posts big sales jump in first quarter and boosts valuation to $62 billion）

Dara Kowsrowshahi, chief executive officer of Uber Technologies Inc., looks on following an event in New Delhi, India, on Thursday, Feb. 22, 2018.

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，据CNBC网站报道，美国打车巨头Uber表示，该公司今年第一季度营收增长强劲且亏损减少，同时宣布来自新的和现有投资者的要约收购（tender offer）对该公司的估值为620亿美元。

Uber向CNBC称，该公司今年第一季度的净营业收入为25亿美元，同比增长67%；交易总额为113亿美元，同比增长55%。

Uber称，第一季度调整后的EBITDA(息税折旧及摊销前利润)亏损3.04亿美元，较上年同期的5.97亿美元减少49%；调整后的净亏损为5.77亿美元。这些数据不包括该公司第一季度将东南亚业务出售给竞争对手Grab，以及该公司俄罗斯业务与Yandex.Taxi合并获得的30亿美元的收益。

该公司还披露了一项新的要约收购，对其估值高于去年年底与软银交易时的估值。

Uber计划以每股40美元的价格，向现有投资者Altimeter和TPG以及新投资者Coatue出售价值4亿至6亿美元的股票。这一价格区间意味着对其估值约为620亿美元，较去年与软银达成的要约收购交易相比，其估值已有所上升――在软银去年发起的要约收购中，对Uber的估值为480亿美元――但仍低于2016年6月的历史最高估值。

自去年年底达拉・科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)出任首席执行官以来，Uber一直在努力改善外界形象和财务状况。作为一家私人公司，Uber并不需要对外公布财务业绩，但最近几个季度该公司开始披露这方面的数据。（刘春）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215152-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:Uber交易财务软银

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