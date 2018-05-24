　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

【倒计时】OFweek 2018中国分布式光伏发展论坛即将举办

点评

科技传媒网 OFweek太阳能光伏网 2018-05-24 10:00

新的政策将如何影响分布式市场发展？企业如何在风云变幻之中紧抓市场机遇？未来什么样的技术创新才能引领市场？这些都是横亘在光伏行业人士心中的焦点问题。

经过多年的持续发展，我国光伏离平价上网的目标只差“临门一脚”。在这个行业发展的关键时刻，光伏发电亟需加快技术迭代以及效率革新的步伐，才能在平价上网之后保持强大的竞争力。而在以分布式光伏为主的新时代，我国光伏产业仍然面临诸多挑战。在补贴的下调及政策的“严控”同时，市场竞争空前激烈，新一轮的产业整合加速到来，没有竞争力的企业将被逐渐淘汰。新的政策将如何影响分布式市场发展？企业如何在风云变幻之中紧抓市场机遇？未来什么样的技术创新才能引领市场？这些都是横亘在光伏行业人士心中的焦点问题。

在此情况下，2018年5月26日上午，由科技媒体中国高科技行业门户主办、科技媒体新能源网承办的“科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛”将于上海隆重举行。本届会议将以分布式光伏的发展为重点，搭建一个产学研交流平台，聚集产业链上游光伏材料供应商、组件制造商、下游电站项目开发商、光伏应用企业、投融资机构等业内大咖，共同探讨分布式光伏产业发展、市场现状、未来技术趋势和投融资机遇，重点讨论在复苏大潮下光伏技术及应用市场的开拓策略。同时启动2018年度“维科杯”光伏行业评选，共同推动中国太阳能光伏产业健康而快速地发展。

【倒计时】科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛即将举办

本次会议聚焦分布式光伏领域，提供最新的政策导向和市场分析，把握2018年光伏产业风向走势！会议大咖云集，邀请了上海太阳能学会理事长沈文忠、科技媒体行业研究中心高级分析师孙栋栋等业内大咖，针对行业热点话题进行演讲。另外，还邀请到了天合富家、晶科能源、隆基乐叶、协鑫新能源、展宇光伏等业内知名企业的高管，针对行业难题进行高水平演讲。更有群英荟萃的圆桌论坛，将诸位大佬齐聚一堂，探讨行业发展新模式，发现行业发展瓶颈，获取解决行业难题的正确方案！

【倒计时】科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛即将举办

此外，本次“科技媒体 2018中国分布式发展论坛”SNEC展会同期，涵盖光伏产业链全部环节，展览+会议一次给足所有干货！汇集光伏领域的权威专家、企业高管、专业分析机构等数百位业界精英，建立业内优质人脉资源！并将借助全方位媒体资源，有效助力企业拓展品牌和影响力，捕捉更多市场机会！

经过主办方几个月来夜以继日的筹办，本次会议的筹备工作已经完成，正式进入倒计时！只待您的参与！与此同时，假如您不能亲临现场但是又不想错过会议精彩内容，不用担心，主办方将会对本场会议进行全网同步直播，随时随地，只要您有一台可以上网的手机，就可收看精彩会议内容。直播链接：

还犹豫什么，赶紧报名参会吧！

欲了解详情，请点击：

【倒计时】科技媒体 2018中国分布式光伏发展论坛即将举办

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215153-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:太阳能光伏发电分布式光伏

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

绿证认购陷入停滞状态 “替代补贴”的目的仍难达成？

平台统计显示，目前我国核发风电和光伏绿证累计超过2180万张，27185张的实际成交量仅占核发量的约0．12％。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS