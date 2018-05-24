　
主页 > 产业 > 新能源 > 正文

青海省太阳能发电量全国第一

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 10:03

绿色发展，青海将以循环经济为主攻方向，立足资源优势，彰显发展特色，补齐发展“短板”，大力实施绿色制造工程，继续打造“四个千亿元”产业、两个“千万千瓦级

青海连续7天168小时全部使用太阳能、风能及水力发电供应全省用电，在全球范围实现清洁能源连续供电时间最长的记录，1000兆瓦水光风多能互补光伏发电项目今年6月底完成……5月22日，记者从省经信委了解到，立足青海产业基础，我省将全面推进以绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链为核心的绿色制造体系建设，提高能源效率，让绿色成为产业发展主色调。

走进亚洲硅业（青海）有限公司三期多晶硅项目还原车间内，记者目睹了世界首条完整48对棒加压还原炉生产线。只见16台48对棒加压还原炉两列一字排开，耳边是炉子“轰轰”的工作声。亚洲硅业（青海）有限公司副总工程师宗冰介绍，世界首条完整48对棒加压还原炉生产线投产至今，累计节能折合标煤12万吨，相当于植树造林624万棵。项目节能的同时也为企业带来了可观的经济效益，2017年实现销售收入17．86亿元，利润4．53亿元，利税2．05亿元。

青海虽深处内陆，但我省境内太阳辐射强度大，光照时间长，拥有广袤的草原、戈壁滩，有丰富的可利用水能、风能和太阳能，正是基于此，青海将自身的“有”变成了发展的“优”，通过充分利用优良的太阳能资源和丰富未利用的土地资源优势，青海正在打造“千万千瓦级清洁能源示范基地”，一批批光伏、风电、水电等项目在我省落地，一家家光伏、风电、水电等制造企业也相继落户我省。截至2017年底，我省太阳能发电量达113亿千瓦时，居全国第一；集中式光伏电站装机容量791万千瓦时，居全国第二，青海光伏产业正在领跑全国乃至全球。

不仅如此，围绕盐湖资源深度开发和利用，我省着力攻克高镁锂比盐湖提取电池级碳酸锂等技术，攻克铝基、镁基等新型轻金属材料和化工材料，铜铝箔、碳化硅等电子材料，高纯氧化铝、蓝宝石等人工晶体材料关键技术，构建具有青海特色的新材料产业技术创新体系，并促进产业互补融合，推动集群发展。

作为国家高新技术产业化示范工程项目，西部矿业青海锂业公司在原有碳酸锂产品生产规模下，建成年产10000吨规模电池级碳酸锂生产线，产品产量满足省内锂电池正极材料生产线需要。同时，该项技术在生产时可达到无废气、废渣、废液排放，实现零排放、无污染，资源的综合利用。

绿色发展，青海将以循环经济为主攻方向，立足资源优势，彰显发展特色，补齐发展“短板”，大力实施绿色制造工程，继续打造“四个千亿元”产业、两个“千万千瓦级”可再生能源基地、“八大绿色产业技术体系”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215154-1.html
科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm

(责任编辑：夏喧)
标签:青海省太阳能发电量

1.科技传媒网的原创文章，请转载时务必注明文章作者和"来源：科技传媒网"，不尊重原创的行为，科技传媒网都将保留追究责任权益；

2.科技传媒网遵循行业规范，任何转载的稿件都会明确标注作者和来源,对于未注明原作品不得转载的稿件，我方不承担相关责任；

3.科技传媒网倡导尊重与保护知识产权。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至pepsl@126.com，我们将及时沟通与处理。

4.关于科技传媒网的所有法律事宜，均由本网特聘法律顾问王定忠律师协助处理。

更多科技新闻 相关智库科技新闻阅读
科技传媒网科技要闻

电子城物业：创新打造实至名归的园区物业楷模

常摊开着一张电子城物业所服务的园区平面图，上面详细描绘了产业园的每个角落

科技传媒网创客必读科技新闻

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

年糕妈妈定制：高颜值又好用的野餐垫

科技传媒网每日精选阅读

绿证认购陷入停滞状态 “替代补贴”的目的仍难达成？

平台统计显示，目前我国核发风电和光伏绿证累计超过2180万张，27185张的实际成交量仅占核发量的约0．12％。

科技传媒网科技专题
第五届520美容师节发布会暨第十届中国美容领袖高峰论坛-科技传媒网
更多科技新闻 相关科技新闻报道
新闻
聚焦
早晚报
访谈
评论
头条
要闻
智库
产业园
孵化器
政策
项目
创新
创客
创投
产品
融资
产业
信息技术节能环保
新材料新能源
生物医药
制造业
市场
企业
金融
电商
活动
媒体
汇编
业界
原创
专题
观视频
览图库
专栏汇
关于科技传媒网

科技传媒网（www.itmsc.cn），由广东省创新科技传媒服务中心主办，以社会需求为导向,搜集关于科技最新最全的时事动态。

关于网站|法律顾问|通知公告|版权声明|广告服务|意见反馈|友情链接|网站地图|RRS订阅|TAG标签

版权所有 科技传媒网 Copyright © 2013-2016 工商局粤ICP备13029705号

微信
微博
RSS