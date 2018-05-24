青海省太阳能发电量全国第一

青海连续7天168小时全部使用太阳能、风能及水力发电供应全省用电，在全球范围实现清洁能源连续供电时间最长的记录，1000兆瓦水光风多能互补光伏发电项目今年6月底完成……5月22日，记者从省经信委了解到，立足青海产业基础，我省将全面推进以绿色产品、绿色工厂、绿色园区、绿色供应链为核心的绿色制造体系建设，提高能源效率，让绿色成为产业发展主色调。

走进亚洲硅业（青海）有限公司三期多晶硅项目还原车间内，记者目睹了世界首条完整48对棒加压还原炉生产线。只见16台48对棒加压还原炉两列一字排开，耳边是炉子“轰轰”的工作声。亚洲硅业（青海）有限公司副总工程师宗冰介绍，世界首条完整48对棒加压还原炉生产线投产至今，累计节能折合标煤12万吨，相当于植树造林624万棵。项目节能的同时也为企业带来了可观的经济效益，2017年实现销售收入17．86亿元，利润4．53亿元，利税2．05亿元。

青海虽深处内陆，但我省境内太阳辐射强度大，光照时间长，拥有广袤的草原、戈壁滩，有丰富的可利用水能、风能和太阳能，正是基于此，青海将自身的“有”变成了发展的“优”，通过充分利用优良的太阳能资源和丰富未利用的土地资源优势，青海正在打造“千万千瓦级清洁能源示范基地”，一批批光伏、风电、水电等项目在我省落地，一家家光伏、风电、水电等制造企业也相继落户我省。截至2017年底，我省太阳能发电量达113亿千瓦时，居全国第一；集中式光伏电站装机容量791万千瓦时，居全国第二，青海光伏产业正在领跑全国乃至全球。

不仅如此，围绕盐湖资源深度开发和利用，我省着力攻克高镁锂比盐湖提取电池级碳酸锂等技术，攻克铝基、镁基等新型轻金属材料和化工材料，铜铝箔、碳化硅等电子材料，高纯氧化铝、蓝宝石等人工晶体材料关键技术，构建具有青海特色的新材料产业技术创新体系，并促进产业互补融合，推动集群发展。

作为国家高新技术产业化示范工程项目，西部矿业青海锂业公司在原有碳酸锂产品生产规模下，建成年产10000吨规模电池级碳酸锂生产线，产品产量满足省内锂电池正极材料生产线需要。同时，该项技术在生产时可达到无废气、废渣、废液排放，实现零排放、无污染，资源的综合利用。

绿色发展，青海将以循环经济为主攻方向，立足资源优势，彰显发展特色，补齐发展“短板”，大力实施绿色制造工程，继续打造“四个千亿元”产业、两个“千万千瓦级”可再生能源基地、“八大绿色产业技术体系”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215154-1.html

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