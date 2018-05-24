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日媒：富士康美国工厂或为iPhone/Mac生产小型面板

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 10:05

日媒：富士康美国工厂或为iPhone/Mac生产小型面板,iphone 富士康 美国 苹果 苹果公司

（原标题：Foxconn's Wisconsin plant could make Apple iPhone and Mac displays after all）

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，据《日经新闻》报道，为了降低成本，富士康即将斥资100亿美元在美国威斯康辛州建设的工厂，原本打算为电视等产品生产更大的显示器屏幕，但实际上可能转而为苹果和汽车制造商等公司生产中小型面板。

日媒：富士康美国工厂或为iPhone/Mac生产小型面板

图：苹果公司首席执行官蒂姆・库克（Tim Cook）在中国富士康工厂视察

《日经新闻》援引知情人士的话称，大型面板将需要更强劲的美国供应链和更高的设备初始支出。一位消息人士指出，早前的计划将需要像康宁这样的公司在附近建立玻璃基板设施，因为安全运输大型玻璃板非常困难。

富士康拥有显示器制造商夏普(Sharp)，该公司供应许多小型iPhone屏幕以及大量iPad屏幕。目前，夏普似乎并没有竞夺为2018年iPhone提供新屏幕的业务。

《日经新闻》的消息来源也显示，富士康正在寻求利用威斯康辛工厂供应iPhone屏幕。将零件运往海外组装很可能是个糟糕策略，这将抵消美国零部件制造的大部分利润。

苹果在美国的制造能力有限，该公司目前的Mac Pro正在德克萨斯州的工厂组装。没有迹象表明，美国目前有像MacBook或MacBook Pro这样的成品组装设施。

可以想象，富士康仍然可以生产电视面板，只是将半成品的LCD屏幕运到其他地方。

预计三星和LG可能会生产两款2018款iPhone手机的OLED面板，尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸。迄今为止，三星始终是iPhone X的独家OLED屏幕供应商，也是唯一一家满足苹果需求的公司。

苹果公司也可能正在研发一款6.1英寸的LCD屏幕iPhone。威斯康辛工厂的建设将于6月28日动工。（小小）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215155-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:美国苹果苹果公司iphone富士康

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