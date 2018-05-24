因为致命撞人事故，Uber关闭亚利桑那州无人车项目

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，据路透社报道，Uber周三宣布，已关闭了在亚利桑那州的无人驾驶汽车项目。两个月前，该公司的一辆无人驾驶汽车发生了一起致人死亡的交通事故。

Uber发言人称，该公司并没有关闭整个无人驾驶汽车项目，并补充说，将专注于在宾夕法尼亚州的匹兹堡和加州两个城市对无人驾驶汽车进行有限地测试。该公司旨在今年夏天全面恢复无人驾驶汽车项目，但与过去相比，可能会选择更少的测试路线和使用更少的测试汽车。

这位发言人表示：“我们致力于无人驾驶技术，我们期待着在不久将来（我们的无人驾驶汽车）重返公共道路。”

亚利桑那州宽阔平坦的道路、良好的天气和宽松的规章制度，被认为是测试无人驾驶汽车的理想之地，而Uber现在面临的挑战是，需要在拥挤城市以及雨、雾、下雪和结冰的天气状况下进行无人驾驶汽车测试。该公司还必须修复与加州监管机构之间的关系，因为它在加州没有获得无人驾驶汽车测试许可。

Uber已表示无人驾驶技术对其未来出行服务非常关键，但目前尚不清楚无人驾驶汽车项目是否适合新首席执行官达拉・科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)的计划。科斯罗萨西已提出调整公司的架构和削减某些费用，为明年首次公开发行股票(IPO)做准备。

今年3月的一个晚上，Uber的一辆无人驾驶越野车在亚利桑那州坦佩(Tempe)市的街道上撞死了一名妇女，这是无人驾驶汽车发生的首起致人死亡事故。随后，Uber暂停了亚利桑那州和其他地方的无人驾驶汽车测试。

这次交通事故在亚利桑那州引发了强烈反响，该州州长道格・杜西(Doug Ducey)暂时禁止Uber在该州开展无人驾驶汽车测试。一年多前，他曾热烈欢迎Uber无人驾驶汽车项目落地在该州，并嘲笑加州对无人汽车实施的更严格规定。

今年3月的一个晚上，在坦佩市一条四车道公路的人行横道之外，现年49岁的伊莱恩・赫茨伯格(Elaine Herzberg)推着自行车横穿公路时，被一辆时速为40英里(64公里)的Uber无人驾驶汽车撞倒。据警方发布的汽车内部视频显示，在事故发生前的几分钟，一名安全驾驶员似乎正在向下看，而不是盯着路上的情况。

美国国家运输安全委员会（NTSB）正在调查这起事故原因。在该机构发布关于此次事故的初步报告后，Uber才可能让无人驾驶汽车重返公路，时间预计在未来几周内。该公司还在对其无人驾驶汽车项目进行内部审查，并聘请了前NTSB主席克里斯托弗?哈特(Christopher Hart)?提供安全方面的咨询。

Uber发言人表示，该公司部署在亚利桑那州的无人驾驶沃尔沃SUV将被转移至其他城市，该项目的员工在寻找另一份工作期间将得到帮助。

宾夕法尼亚州的匹兹堡市是Uber首个开展无人驾驶汽车测试的城市。Uber发言人表示，Uber正在与加州监管机构商讨，以获得在该州旧金山和萨克拉门托（Sacramento）两市开展无人驾驶汽车测试的许可，不过没有具体的时间表。

2016年末，该公司在加州曾短暂地开展一项无人驾驶汽车项目，但由于Uber未能获得必要的许可，大约一周后该项目被加州车辆管理局(California Department of Motor Vehicles；DMV)叫停。Uber曾辩称，该州的法律并不适用于其无人驾驶汽车项目，但它的违抗行为遭到DMV和该州检察总长采取法律行动的威胁。

在遭到加州监管机构的打压之后，Uber将其无人驾驶汽车转移至亚利桑那州。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215156-1.html

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