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机器人、智能制造专家齐聚江城 探讨“人工智能2.0”

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科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 10:11

机械装备制造进入“人工智能2.0”时代，智能化发展是制造业取胜未来的关键。

机械装备制造进入“人工智能2.0”时代，智能化发展是制造业取胜未来的关键。23日，记者从湖北省机械行业联合会获悉，第二届中国(武汉)智能制造大会将于6月5日在武汉中南花园酒店举行，本届大会以“智能装备创新发展”为主题，届时全国知名专家、学者和企业领军人物齐聚江城，将分享智能化升级路径和发展经验，搭建行业交流平台，促进工业企业转型升级提速。

中国科学院院士熊有伦将出席会议，并发表主题演讲。熊有伦长期致力于机械工程中机电控制与自动化及其有关理论和技术的研究，在机器人、精密测量理论、智能制造和计算机几何方面有突出贡献。

会议期间，将组织与会代表调研华中数控与东风公司共建的智能工厂，参观中国(武汉)国际自动化与机器人展览会，现场进行案例分析，探讨智能制造的应用趋势。

华为、徐工集团、华中数控、长飞光纤光缆等全国知名骨干企业将在会上发表主旨演讲，探索制造业与智能制造的新模式，加快推进信息化和工业化的深度融合，实现制造业质量变革、效率变革和动力变革。

湖北省机械行业联合会秘书长刘建国介绍，湖北省为机械装备制造大省，产业集聚度高，实力较强，已形成以高端数控机床、工业机器人、智能装备、关键基础零部件为特色的智能制造装备体系。

在全球新一轮科技革命和产业变革大背景下，机械装备制造进入“人工智能2.0”时代，机械装备是“工业之母”，是取胜未来的关键，近年来，湖北深入落实“中国制造2025”的战略部署，以智能制造引领产业转型升级，加快推进制造强省建设，2017年，全省智能制造装备产业居全国第八位。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215157-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:机器人智能制造

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