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一文了解汽车安全设备的发展历程

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科技传媒网 盖世汽车网 2018-05-24 10:12

小编特意整理了汽车安全（系统及设备）的发展轨迹，其中涉及：制动系统、风挡、安全带、安全气囊、防抱死制动系统、电子稳定控制系统、后视摄像头、自动驾驶安全

据外媒报道，汽车安全设备的发展史与汽车的发展一样历史悠久。为此，小编特意整理了汽车安全（系统及设备）的发展轨迹，其中涉及：制动系统、风挡、安全带、安全气囊、防抱死制动系统、电子稳定控制系统、后视摄像头、自动驾驶安全功能及主动式驾驶安全辅助系统等设备的简介。

一文了解汽车安全设备的发展历程

早期的制动系统

早在20世纪，制动系统已存在于最早的汽车中，该类设备不断改进变化，从早期的鼓式制动器发展到当下的盘式制动器。

多款安全设备

到20世纪30年代，量产车型配置了夹层风挡玻璃（laminated glass windshields）等多款安全设备。1934年，业内执行了首次障碍物碰撞试验。1936年，Hudson Terraplane发明了备用制动系统。1937年，别克车型启用了首款转向信号灯。

安全带

一文了解汽车安全设备的发展历程

1941年，美国车企Tucker打造了全球首款踏板式仪表板（padded dashboard）。1949年，瑞典的多家车企研发了安全带原型（proto-seat belts），其外观酷似一个安全笼（safety cage）。 1958年，斯堪的纳维亚人制作了安全带标准，并负责研发三点式安全带（three-point seat belt）。

安全气囊的演变

为防止在事故发生时出现伤亡，尽管首款用于启动安全气囊的电子传感早在1968年就已诞生，但直到20世纪90年代，才开始将驾驶员安全气囊纳入低端车中，而侧面安全气囊（side-impact airbags）则出现于20世纪90年代末。直到1998年，安全气囊才成为所有车辆必配的安全设备。

防抱死制动系统（Anti-Locking Braking Systems）

如今的防抱死制动系统最初是为飞机研发的，旨在防止飞机着陆后起落架无法正常落下。

首款车用防抱死制动系统于20世纪70年代被采用，在80年代末成为车辆的标配系统。该系统可探查车辆单个车轮的转速，若车轮转速过慢，将释放液压流体（hydraulic fluid）。当车辆在湿滑路面执行制动操作时，可提供转向控制功能。

电子稳定控制系统（ESC）

一文了解汽车安全设备的发展历程

电子稳定控制系统最早于1983年被启用，随后在上世纪90年代成为车辆的标配系统。当探查到牵引力丧失时，该系统可帮助驾驶员应对转向操作，并对各个车轮施加制动力，从而提升驾驶操控性及车辆的稳定性。

后视摄像头

该技术于1956年被首次引入并配置到别克Centurion概念车型中，后者拥有一款后置电视摄像机（rear-mounted television camera），当后视镜就位后，该设备可向仪表板内的电视屏幕发送影像。1991年，后视摄像头才被应用于量产车型中，如今已成为许多车辆的标配设备。

自动驾驶安全功能

首款自动驾驶制动功能诞生于2008年，可感知静态交通并向驾驶员示警并采取制动操作。在近8年来，业内诞生了许多新款主动式安全及驾驶辅助功能。

可防止碰撞发生的车道保持辅助系统

车道保持辅助系统等功能可向驾驶员发送可视化及音频警示，帮助驾驶员在原有车道内行驶。而车道偏离警示（Lane Departure Warning System）发现车辆偏离既定车道且车辆未发出示警后，该系统将通过清晰的可视化及音频警示，对驾驶员加以提醒。

驾驶状况警示（Driver Attention Warning）系统可持续监控驾驶员操作并通过转向角、转向扭矩及车辆在车道内的位置来对驾驶员进行分析，必要时将给予警示。

随着互联及自动驾驶技术的不断发展，未来势必会涌现新的驾驶安全系统，让我们拭目以待吧！

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215158-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:汽车安全设备

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