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“品效合一”新路径 星广互动引领AR广告互动营销模式

点评

科技传媒网 中文科技资讯 2018-05-24 10:16

“品效合一”新路径 星广互动引领AR广告互动营销模式

　　如今，移动互联网用户数在不断膨胀，每个人的在线时间也在不断延长。大量的用户流量集中在APP上，蕴含着无穷的商业价值。APP内置广告在程序化投放模式的助推下，也呈现爆发式的增长。移动终端带来的交互体验变革，让品牌广告和效果广告显现出了“品效合一”的趋势。时下，星广互动(StarADs)智能AR广告平台，为实现“品效合一”开拓了新的方向。

　　移动互联网为品效合一带来全新契机

　　移动互联网的普及，不仅让APP取代了浏览器成为用户连接互联网最重要的载体，用户的行为习惯也在发生改变。这些变化，让品牌不得不重新思考在线营销模式的改变。但是，核心问题始终只有一个：我投的广告究竟带来了多少销量?换句话说，广告的转化效果一直是广告主最为关心的话题。

　　所有广告的最终目的都是给企业带来客户、带来销量，但并不是所有类型的广告都能够追踪或考量最终的转化效果，这也是传统意义上品牌广告和效果广告的差异所在。

　　品牌广告侧重于品牌形象的建立，效果广告追求短期内快速的促销变现。如何根据自身需求做出合理的投放选择，是很多品牌时常会面临的问题。

　　如今，在互联网等技术革新的浪潮之下，品牌广告和效果广告的“合一”逐渐变为热门话题。但如何真正实现，业内一直在讨论各种可能。从结果来看，这种广告既需要对品牌形象塑造起到推动作用，又能带来强有力的直接转化，同时还能跟踪和评估转化效果。

　　移动互联网时代通往品效合一的四要素

　　任何成功的广告，都需要能够抓住用户的心里和行为习惯。时下移动互联网用户最显著的特征，可以用属性多样、行为碎片化、注意力易分散、没有耐心、好奇心旺盛、容易即时产生消费冲动等来形容。

　　因此，在星广互动来看，移动互联网的广告若要做到“品效合一”，要满足四个要素：双向互动取代单向展示;互动形式有趣多变;结合AI大数据分析实现精准推荐;实时监测投放效果。

　　双向互动取代单向展示：由于手机的屏幕尺寸有限，用户自然希望将注意力放在有用的信息上。单纯的展示型广告会被用户选择性忽视，相比之下，能够跟用户产生互动、带来收益的广告，会更容易吸引关注。

　　互动形式有趣多变：从互动游戏、调查、抽奖、红包、转盘等等，广告的互动方式需要不断变化，推陈出新，才能够不断吸引用户关注和参与。

　　结合AI大数据分析实现精准推荐：当广告的转化效果不理想时，除了广告本身的设计问题外，另一种可能便是投放给了错误的受众。凭借AI大数据分析技术，如今可以根据用户属性，实现广告的精准推送，从而达成更高的转化。

　　实时监测投放效果：通过与程序化投放平台的结合，对广告进行实时监测，分析转化数据，以便为投放提供进一步的合理决策。

　　毫无疑问，AI正在改变广告行业，它能够对广告效果进行智能分析并辅助做出投放决策。而AI也同时推动了AR在广告领域的应用，给广告带来全新的互动形式。星广互动推出的智能AR广告平台，如今就致力于通过AR广告，推动品牌营销方式的变革。

　　AR广告，更高互动维度，通往品效合一

　　通过AR技术可以连接真实世界和虚拟场景，广告可以化作虚拟形象，与真实场景中的元素进行互动。相较于时下流行的H5游戏等互动方式，AR广告将互动维度提升了一个层级，效果新奇，形式多变。

　　例如，通过面部、手势识别等AR技术，广告可以根据用户的动作触发相应的效果，目前星广互动已经有了大量的相关应用。

　　以伊利畅意100%的案例为例，用户录制视频时，只要张开嘴，嘴边就会出现一瓶AR乳酸菌，配合“畅意100%，好喝助消化”的文案，生动地诠释了产品功能。而这种动态的形象展示，让用户参与其中，很好地塑造了产品的品牌形象，加深了用户的记忆。这是现有的互动广告所无法带来的视觉体验。

“品效合一”新路径 星广互动引领AR广告互动营销模式

　　由于广告以数字化的虚拟元素形态呈现，因此未来完全可以附带“奖励机制”，如领取优惠券或电商导流等形式，实现直接有效的转化。

　　另一方面，从面部识别、肢体识别，到对万物的识别，AR技术也在不断升级。届时，就可以实现跳舞、摆pose等更多能够激发用户参与的脑洞形式，从根本上推动广告从单向展示走向双向互动的时代。

　　在精准投放方面，星广互动智能AR广告平台通过大数据分析，能够实现多维度精准定向，并对效果进行实时监测。在与小米手机的双11合作案例中，凭借基于目标用户网络画像实施针对性的策略，最终精准触达到了年轻、侧重男性以及中等偏上的用户群体。

　　每一次技术的进步都在推动广告行业的升级。互联网广告的普及让品牌与受众能够走得更近，更精准。AR的到来则让广告走向虚实结合的双向互动形态。在星广互动的创新与推动下，AR将有望颠覆现有的营销模式并成为主流，让“品效合一”这一最终目标，能够离我们更近。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215159-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:引领营销模式品效合一

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