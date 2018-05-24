当3D打印遇上漫威英雄，还会存在“漫威断手梗”吗？

漫威超级英雄电影喜欢玩彩蛋，有时候是为了漫威宇宙互相联系，有时候其实是制作者的个人爱好。《金刚狼3：殊死一战》，《银河护卫队2》，《蜘蛛侠》，《雷神3》，《黑豹》，《复仇者联盟3》都已经上映，获得了不少好评，不过喜欢看漫威系列的朋友们一定很清楚，有一个叫“无断手，不漫威”的梗。其实断手梗最早来源于《星球大战》，在电影中，卢克被达斯维达用光剑砍去手臂。

冬兵，做为美国队长的好基友，他的断手必然是要很帅的，闪亮具有设计感的机械臂，让这个角色更加有魅力，可怜他的故事太过悲惨，在第三部美国队长电影中再次断臂，连小编都为他感到痛心。

冬兵巴基

雷神，说起来雷神这位耿直boy，他断手的时候还好是在幻想中，不然就没手拿小锤锤了，他给我们的感觉多数是四肢发达，头脑简单的家伙，不过人家正义感十足，能力又强，有什么困难一锤子砸下去就行，谁叫他是神呢。

雷神索尔

格鲁特，还记得那颗只会说“I am groot”的树人吗，它也断过手，只不过它是树人，马上又长出来了。

树人格鲁特

现今科技与医疗的结合，3D打印义肢确实能为漫威英雄解决“断手梗”。首先，医疗领域始终显示着最先进的科学技术，3D打印骨骼模型、3D打印器官骨骼模型、3D打印人工关节、3D打印颈椎等等，这些技术产品都表明了3D打印已在医疗应用领域获得很多突破，但在大部分人眼里，这种炫酷又神秘的3D打印技术距离日常生活还很远。如今随着技术的进步，3D打印已经开始有了更多的应用，尤其是在医疗行业的应用，已经成为一项受到广泛关注的技术，尤其是打印假肢、打印各科支具的技术，成为很多残疾人患者福音。

在义肢定制方面，3D打印技术凭借“复制再造能力”拥有不俗的表现。3D打印技术基于数字化制造模式，以1:1复制患者截肢部分，为截肢患者定制完美契合的假肢。目前，国内3D打印人体的骨骼模型、人工关节都已有先例。

以往传统义肢制作过程中，义肢制作师先用石膏制作患者残肢模型，再用刻刀等雕刻工具，尽量还原病人成被截掉的部分;随后，将被修好的“石膏腿”被用于树脂成型;倒模成型的“树脂腿”再与关节、连接件等组装、对线、调整，真正成为肢体残疾者身体的一部分。

有业内专家专业表示，传统假期制造主要依赖手工完成取型、修型、倒模等工序，因尺寸误差、工艺不到位等因素导致的返工或者报废是假肢制作过程中不可回避的问题。相比之下，3D打印制造工艺优化义肢定制工序，而且自动化生产模式精度更高，误差更小，同时节省以提前几周就能交付测试和原型产品。

传统义肢定制生产工序复杂，不支持批量生产，而且造价高昂，成人购买义肢费用在2-6万元之间不等。与成人不同的是，儿童义肢因无法随身体发育而变换，高频次替换成本更高。而3D打印定制作假肢的成本更为低廉，未来随着儿童身体成长所需更换新假肢的费用也大大降低。

3D打印应用创新传统医疗器材制作模式，或将引领医疗器材智造发展新趋势。

3D打印康复支具

广州华钛三维材料制造有限公司是广州市增城区根据自身发展的人才战略和经济发展战略而引进的第一个院士创业高新技术产业化项目，坐落于由国务院侨办和广州市增城开发区共建的华侨华人创业基地―侨梦苑梦工厂。它是由“中国MBA十大精英人物”、“广东省十大杰出职业经理人”、伦敦帝国理工MBA朱献文携手澳大利亚技术科学与工程院院士联合创办，得到了广州市增城区政府基金―南粤基金天使投资，联合国际水平的骨科专家组成的3D打印应用机构。华钛三维与一流骨科专家共建了“广州华钛三维骨科研究院”，重点研发相关骨科手术工具和植入物(人工关节、创伤、肿瘤钛合金植入物)，形成了“科工医”结合的产品研发平台。

华钛三维还与中南大学粉末冶金研究院联合研发3D打印碳纤维人工骨骼的同时，开发了医疗个性化定制云端应用系统。整套系统将作为广大医生创立应用3D打印技术的医工交流平台，配合广东省医师协会骨科技术培训工作委员会联手推广3D打印技术在医疗的应用，以造福大众。

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