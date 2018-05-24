年糕妈妈定制萌猴子水杯，专为6个月以上宝宝设计

美国儿科学会建议，宝宝6个月以后就要开始戒奶瓶，学着用杯子喝水。如果1岁以后还持续使用奶瓶，会增加龋齿的风险，也更容易引起肥胖。从奶瓶到水杯，宝宝需要有一个适应的过程。年糕妈妈专门给6个月以上、处于过渡期的宝宝定制了一款nicomama萌猴子水杯，绝对是让娃告别奶瓶、用上水杯的神助攻!

这款nicomama萌猴子水杯有粉蓝两色，采用呆萌的猴子造型，很容易让宝宝爱上喝水。另外，它的全身都采用食品级材质，比如，杯头是PP聚丙烯，弹簧为304不锈钢，吸管是和奶嘴同材质的硅胶吸管。瓶身采用的PA聚酰胺，是NUK、法国得利安、英国B.free贝丽等知名品牌争相采用的材质。这种材质看起来像玻璃，但比玻璃更轻巧耐摔，且不易刮花，在避开了玻璃水杯偏重、易碎的缺点的同时，又保留了易清洁和高通透性的优点。

除了材质安全，这款nicomama萌猴子水杯还有很多贴心的设计：十字型吸管非常适合刚刚告别奶瓶的宝宝，可以有效减缓水速，防呛防喷水; 重力球设计，则能让宝宝360°都能轻松喝到水。

想要购买这款nicomama萌猴子水杯，现在下载年糕妈妈APP，进优选商城就能一键抢购!

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215163-1.html

科技传媒网―致力于推动创新科技发展,专注科技新闻传播的新媒体平台。更多精彩内容请关注微信公众号：gdkjcm