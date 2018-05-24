惠普3D打印专题：3D打印批量化将成为趋势

惠普的Multi Jet Fusion技术最近一直很火，遍布全球的美国，欧洲，亚太和拉丁美洲，墨西哥相继上市，以极快的发展速度正在改变世界各地的世界设计和制造方式。

惠普的Multi Jet Fusion技术最近一直很火，遍布全球的美国，欧洲，亚太和拉丁美洲，墨西哥相继上市，以极快的发展速度正在改变世界各地的世界设计和制造方式。

自从2016年首次推出以来，惠普的Jet Fusion 3D打印系统已经建立了自己的声誉，成为工业制造领域最先进和最全面的3D打印解决方案之一。这家电子巨头首次涉足工业3D打印技术，得到了德勤，宝马集团和耐克等知名客户的支持。

据研究机构Context，2017年第三季度报表，对于工业/专业市场尤其令人鼓舞，出货量比上年同期增长了22%，惠普与Carbon和GE同进入世界前三。惠普的市场份额大幅度增加，排名从全球市场上的第五跃升到第三。

随着Jet Fusion 3D打印范围的扩大，一个全新的TAM(全面可寻址市场)建立，惠普表示现在是唯一能够在同一底层技术平台上实现原型制造和工业最终部件生产的3D打印供应商。随着垂直行业的增长，惠普也赢得了包括联邦快递和美国海军陆战队在内的新客户。

2018年将是3D打印的转折点。Gartner预计，在这一年，几乎50%的消费品、重工业和生命科学制造商将使用3D打印为他们消费、销售或服务的物品生产零件。该机构提供的技术炒作曲线显示，2016年已经将3D打印技术移除该曲线，意味着3D打印从整体上已经开始融入生产与生活，企业级打印将在未来2年-5年内进入主流应用。

惠普希望帮助客户从生产原型扩大到大批量生产，3D打印将彻底改变制造业的格局，尤其是汽车、航空航天这样需要上万甚至几千万零部件的领域。3D打印可以将数十个零件直接生成一个完整部件，这将减少零件组装的时间，提高产品的可靠性，并且节约安装和物流成本，直击12万亿美元制造业市场。

据了解，惠普第一季度的财务业绩，净收入为145亿美元，个人系统笔记本电脑占净收入的最大份额，占56亿美元，同比增长14%。但增长最快的部分是打印商业硬件。净收入为11亿美元，是收入的第四大部分。然而，按照百分比排列，同比增长率为28%，超过下一个细分市场台式机10分以上。

随着新型HP Jet Fusion 3D 4210硬件和固件升级将使客户能够使用HP的Multi Jet Fusion技术批量生产降低65 %成本。

惠普提供的三种新型MultiJet材料是3D高可重复使用PA 11，PA 12玻纤和高可重复使用性聚丙烯PP等最终材料是耐化学，轻质和水密3D高可重复使用聚丙烯，将会给客户带来全新体验。

HP Jet Fusion 300/500全彩系列的上市，这台价格较低的打印机将被安置在大学中，以便新一代真正开始考虑从3D进行设计。

速度、精度、成本一直是制约3D打印产业发展的关键。那么，速度提升10倍、成本降低一半、精度显著提升以后，3D打印行业将会发生哪些显著变化？

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215164-1.html

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