马斯克欲建洛杉矶地下超级高铁测试轨道 当地居民不买账还起诉

美国科技大亨伊隆・马斯克(Elon Musk)有个宏伟的愿景，可以帮助缓解洛杉矶的交通拥堵问题。他提出名为Loop的高速隧道系统，可以让居民以每小时240公里的速度通过地下超级高铁前往目的地。

自2016年以来，马斯克旗下隧道挖掘公司Boring Company一直致力于在洛杉矶实现这一愿景，这有可能很快成为现实。

图1：2018年5月17日，美国科技大亨伊隆・马斯克(Elon Musk)与旗下隧道挖掘公司Boring Company高管史蒂夫・戴维斯(Steve Davis)介绍了地下超级高铁Loop计划

在前几天参加Boring Company的活动时，马斯克宣布该公司将与洛杉矶郡大都会运输署(MTA)合作，建造长4345米的测试隧道。该项目将延伸到洛杉矶西侧的塞普尔维达大道(Sepulveda Boulevard)，那里是该市交通拥堵最严重的地区之一。

然而，当地居民似乎并不买账。他们声称，Boring Company并没有遵循《洛杉矶宪章》（City of LA's Charter）的授权流程，这要求城市部门和居民在项目获得批准之前向决策者提供意见。今年4月份，市议会的公共工程委员会决定豁免对测试隧道进行环境审查。

5月初，由洛杉矶市民组成的布伦特伍德居民联盟（Brentwood Residents Coalition）和日落联盟（Sunset Coalition）两个社区团体，向法院提起诉讼，反对洛杉矶市政府和洛杉矶建筑与安全委员会加快该测试项目的进度。

Boring Company已经与环境顾问合作，为该项目准备了1500页的环境研究报告，这也是为什么洛杉矶市决定避免进行正常环境审查的原因之一。

Boring Company发言人表示：“在上周的公开会议上，我们邀请了超过125个社区团体，我们将在开始任何重大公共项目之前，继续尽可能多地与当地利益相关者接触。我们的目标只是做些有用的、令人感觉兴奋的事情，为洛杉矶人民提供快速、安全、清洁和负担得起的公共交通系统。”

洛杉矶城市检察官办公室拒绝置评。洛杉矶居民、布伦特伍德联盟主席温蒂-苏・罗森（Wendy-Sue Rosen）表示，她觉得在测试隧道的审批程序中，洛杉矶市忽视了社区的意见。罗森说:“这个项目似乎是个很大、很棒的创意，但缺乏细节。”

图2：马斯克的洛杉矶地下超级高铁系统渲染图

洛杉矶市议员保罗・克雷茨（Paul Koretz）和乔伊・布斯凯诺（Joe Buscaino）称，他们想快速跟踪马斯克的提案，而绕过环境审查可能会让Boring Company的建设时间缩短数月甚至数年。布斯凯诺补充说，环境审查将“拖后我们的城市创新”。

这项由布伦特伍德居民联盟和日落联盟发起的诉讼中阐述了许多担忧，包括隧道的潜在地质影响，是否会影响其他公共设施，以及纳税人的钱是否被用于资助该项目。这些组织还质疑称，在容易发生地震的地区地下挖掘隧道是否安全。

在关于公共设施线路安全问题上，马斯克表示，Boring Company的机器将会在它们下面挖掘。他说：“在地下6到10米的地方，基本上都已经是岩石。”

这份26页的文件声称，最近有一名居民联系了建筑与安全委员会，要求获得更多有关该项目的信息。但该委员会的一名代表称，他们“被要求不能给他任何东西。”

罗森说，她希望当地居民在该计划中有更多发言权，尤其是那些住在Boring Company即将建设测试隧道地点附近的人。她说：“这种隧道可能是世界上最具前瞻性的想法。但如果真是这样，那么为什么该项目不以透明的方式向前推进呢？”

这个测试隧道只是更大Loop系统的一小部分，Loop是个零排放的交通系统，它将在8分钟内从洛杉矶市中心到达洛杉矶国际机场。如果乘坐汽车，同样的旅程大约需要45分钟。

图3：Boring Company位于加州霍桑的地下测试隧道

马斯克最近指出，Loop的吊舱可容纳16人，票价可能仅为每人1美元。但实际成本可能需要来自多个地方和区域机构的投入。

Boring Company表示，测试隧道的唯一入口可能位于目前的木材堆场和焊接区域。它的拟建路线与塞普尔维达大道平行，从市中心的皮奥大道（Pico Boulevard）出发，往南延伸到卡尔弗市的华盛顿大道（Washington Boulevard）。

最近接受采访时，卡尔弗市市长托马斯・斯莫尔（Thomas Small）表示，尽管他“对这种交通方式非常兴奋”，但他的团队希望了解Boring Company的更多商业计划。

斯莫尔称：“如果他们打算推出乘车只需1美元的项目，他们会怎么做呢？如果是一家私人公司，他们怎么能从中获利呢？我们担心的是，有时候当事情听起来好得令人难以置信的时候，它们会让人觉得不真实。”

在5月17日的活动中，Boring Company高管史蒂夫・戴维斯（Steve Davis）向人们保证：“我们要把一切都做好，我们将成为最好的社区成员。”

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215165-1.html

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