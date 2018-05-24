云市场出了件大事：HPE并购Plexxi

HPE开始加强软件定义产品线，宣布并购资料中心SDN新创Plexxi，强化HPE在混合云市场的布局。HPE表示，这桩并购案预计在今年7月完成。而HPE的计划，是整合Plexxi于

近些年，全球云计算市场呈现快速发展的态势，特别是随着物联网等技术的蓬勃发展，带动了私有云、公有云等云计算市场的崛起，越来越多的城市也开始开展试点工作，在电力、物流、交通、智慧城市、环保、医疗、教育等很多行业展开应用，这也从侧面带动了混合云市场的发展。

根据工控小编最新收到的消息，HPE开始加强软件定义产品线，宣布并购资料中心SDN新创Plexxi，强化HPE在混合云市场的布局。HPE表示，这桩并购案预计在今年7月完成。而HPE的计划，是整合Plexxi于自家超融合解决方案，加速网络基础架构建置自动化。

HPE是谁？慧与科技！

谈到这，按照以往的套路，先给您普及一下HPE这家公司。HPE，乃慧与科技，看到中文名字你会联想到知名品牌惠普。不错，2005年底，惠普拆分成了两家独立的世界五百强企业，一个叫HPI，沿用惠普的名字，主营pc和打印机；另一个叫HPE，即慧与科技，专注于企业级业务，核心业务就是领先的企业级解决方案与软件资产。据了解，惠普如此拆分的主要目的是让两家公司对其所营业务更加专注。

2016年2月1日起，HPE发布了全新标识与中文品牌名称――“慧与”，并在中国完成相关手续变更与备案。“慧”象征智慧，和“惠”同样的发音联结着HPE与过去的传承与发展。“与”寓意合作，表达HPE与合作伙伴携手共赢的关系。

“我们身处在一个混合世界，在传统IT、私有云、管理云和公有云上运行混合的工作负载。无论数据在哪里，它们都要以云速度运行。HPE专注于交付能够简化混合IT的产品和服务的组合，帮助客户快速推进业务，驱动业务价值的实现。”HPE高级副总裁、软件定义和云事业部总经理Ric Lewis说。

自拆分之后，HPE总计花费了数十亿美元来收购云计算软件和资料存储公司，通过在国际上的自我研发和收购整合，使HPE在软件服务、大数据、云计算、IT咨询等领域具有无可比拟的国际一流水平，其目的是希望以更好的服务来满足朝云端运算服务发展的客户需求。

Plexxi何以吸引HPE？两步棋！

随着软件定义网络（SDN）技术的不断发展，SDN业界相当多的创业公司变得越来越炙手可热。2013年12月，SDN初创公司Plexxi挟数百万美元的风险投资出现在人们视野里，并同时推出第一批SDN交换机。这家公司的总部在马萨诸塞州剑桥，自公开后一直动作频频，期间推出了众多SDN交换机、控制器及基于SDN的网络解决方案。

Plexxi定位于改变业界对于网络的想法，用创新的硬件和软件产品改变数据中心网络建立的方式，通过高度集成的硬件和软件解决方案，内置流体性和动态性模块，根据应用要求实时引导网络容量，解决数据中心中的网络问题。

“利用Plexxi的技术，HPE将在数据中心交付一个近似云的真实体验。”Ric Lewis说，HPE看见两个明确的机会来融合Plexxi的创新技术。

其一，Plexxi的技术将融入HPE的超融合解决方案。HPE SimpliVity与Plexxi解决方案的组合将配以新一代数据网络结构，它不仅能自动创建，还能平衡带宽和工作负载需求。这将提升敏捷性和效率，加速企业部署应用，以及从数据中获取业务价值。

值得注意的是，HPE去年收购了SimpliVity，而Plexxi的加入让HPE能够交付业界唯一的集合了计算、存储和数据结构网络的超融合产品，形成统一的解决方案，而且只需一个管理界面。这将进一步巩固HPE在超融合市场的领导者地位。

其二，Plexxi的技术将拓展HPE的组合式基础架构产品线，也就是HPE Synergy。可组合式基础架构以HPE OneView为基础，是基础架构的新类型，提供存储和计算资源的流体池，可根据业务需求不断地进行重新组合。在不久的将来，HPE将交付可组合式基架解决方案，在数据中心内无缝扩展其组合式结构至更广泛的使用范例。

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