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颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

点评

科技传媒网 互联网 2018-05-24 12:06

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

　　妈妈们常常不知道该给宝宝做什么早餐，今天年糕妈妈推荐一款紫薯奶酪吐司卷，既好看又好吃，还有丰富的营养。奶酪富含钙质、吐司中有充足的碳水化合物，这些都对宝宝的体格生长发育非常有益;搭配的紫薯，则含有丰富的膳食纤维，有助于宝宝胃肠道消化。

颜值与营养并存，年糕妈妈教你做紫薯奶酪吐司卷

　　菜名：紫薯奶酪吐司卷

　　月龄：12月+

　　食材：紫薯40g、吐司5片、奶酪20g、鸡蛋一个

　　辅料：食用油少许、牛奶少许

　　工具：蒸锅、不粘锅、刷子、擀面杖、研磨碗

　　制作过程：

　　1.食材准备：紫薯40g、吐司5片、奶酪20g;

　　2.将紫薯洗净去皮，切成小块，放入蒸锅中蒸熟;

　　3.在等待紫薯蒸熟的过程中，先将鸡蛋打入碗中搅匀、奶酪切成碎末备用;

　　4.将吐司的四条边去除，留取白色部分即可;

　　5.用擀面杖将切好的吐司压平压紧，这样可以防止后面卷起的时候出现开裂的问题;

　　6.这个时候紫薯也差不多蒸好了，将紫薯倒入研磨碗中研磨成泥状备用，过程中如果比较干的话，可以加入适量牛奶调试一下;

　　7.将准备好的紫薯泥均匀地涂抹在吐司上抹平，撒上奶酪碎末;

　　8.将吐司从一端慢慢地卷起，成蛋卷状;

　　9.将完成的吐司卷放入蛋液中裹上一层鸡蛋液;

　　10.锅中用硅胶刷刷上一层薄薄的油，妈妈们可以选择橄榄油、核桃油等，小火加热后放入吐司卷，滚动吐司卷小火煎至奶酪融化，蛋液凝固即可;

　　11.将煎好的吐司卷稍稍冷却后切块即可食用。

　　推荐理由：

　　宝宝可以用小手抓握的吐司卷，做起来超简单。早餐配奶或者做小点心都是很不错的选择。紫薯富含花青素，对宝宝的眼睛有好处，富含的膳食纤维也有助于通便。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215167-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:年糕吐司紫薯

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