蓝海变红海 分布式光伏狂飙后问题凸显

装机暴增之后，分布式光伏如何可持续发展，成为光伏人不得不面对的问题。

装机暴增之后，分布式光伏如何可持续发展，成为光伏人不得不面对的问题。

光伏人近两年特别忙。2018年刚进入5月，PGO光伏绿色生态合作组织秘书长周元就已经飞了60多次，跑基层做调研、参加项目合作会等各种光伏会议。

5月22日，像周元一样的光伏从业者齐聚河北石家庄，参加“2018中国分布式光伏生态创新论坛”。华夏能源网总编辑王康鹏代表主办方在致辞中表示，分布式光伏发展形势良好，成就显著，未来可期。预计今年分布式光伏还将比去年有更大的增幅。

数据显示，2017年，中国分布式光伏全年新增装机19．44吉瓦（GW），同比增长3．7倍；户用光伏的装机量达到50万户，同比增长3倍以上。其中，浙江、山东、河北累计装机都超过了10万户。

然而，随着更多企业的涌入，分布式光伏很快由“蓝海”变成了“红海”。在这热闹的背后，难掩质量参差不齐、市场恶性竞争、运维管理困难、社会认知度不够、补贴缺口越来越大等诸多问题。

装机暴增之后，分布式光伏如何可持续发展，成为光伏人不得不面对的问题。

户用光伏成“潜力蓝海”

中国新能源领域增长势头最猛、未来最具潜力的是什么？毫无疑问，是分布式光伏。

王康鹏表示，分布式光伏具有投资灵活、就地消纳等优点，是太阳能利用的最佳方式。在国家相关部门和领导的发展思路中，分布式是给予重点鼓励、支持的对象，在补贴标准、规模总量等关键问题上都多有优待。

分布式光伏就好比一家“屋顶银行”，按照现在一般性的各项补贴标准和电站价格，一家屋顶投资3万～5万元，以每年大约10％的收益来算，大约七年就可回本。优质光伏产品的质保使用寿命可达25年，在回本之后的近20年的时间里还可以安享收益。

而在分布式光伏中，户用光伏呈现爆发式增长，并且仍具潜力优势。

赛迪顾问股份有限公司副总经理陈东坡给出一组数据：目前，全国户用光伏系统品牌约有40家以上，全国户用光伏经销商数量已经超过一万家，户用光伏新增约50万套以上，单套系统的平均容量约6千瓦（KW）。他预测，户用光伏潜在市场约3600万户，潜在容量达到230GW。

“结合2016及2017年的情况和对未来的预测，保守情况下，2020年户用光伏新增装机将达166万套，乐观情况下是220万套。” 陈东坡说。

那么，户用光伏为什么在国内迅速成为一股不可忽视的力量？航禹太阳能有限公司董事长丁文磊分析，首先是受欧美光伏发展趋势的影响，目前，欧美户用系统占比达80％，而相比他们的成熟经验，中国往往要落后三到四年。其次，是受国家及地方政府扶持政策、户用光伏的理财性质以及户用光伏投资小、受众量大等因素的影响。

河北省可再生能源产业协会主任马献立表示，随着市场的开发和推广、新模式的不断推出，家庭户用光伏市场逐渐进入品牌时代，光伏养老、共享运维能源互联网成为光伏产业的新理念。

“大家目前怕户用光伏规模增速太快，其实大可不用担心，目前户用光伏的量还很小。未来随着光伏成本的降低、老百姓接受意识的增强，真正到了市场化阶段、大家卖电就能拿到补贴的时候，户用光伏会迎来更大的发展。”丁文磊说。

他同时指出，户用光伏第一个五年质保即将结束，大规模维护呼唤专业性运维公司的出现，这将是一个巨大的商机。

狂飙之后问题凸显

不过，在分布式光伏高歌猛进之时，暴露出来的问题也愈加明显，首先就是质量管控问题。鉴衡认证系统技术部部长王婷发现，从设备端到后期的系统建设，分布式光伏质量参差不齐现象严重。

“比如在光伏发电关键设备组件上，出现背板划伤、溢胶不良、气泡、焊带偏移、缺少铭牌、出现蜗牛纹、EL隐裂、EL黑边，等等。此外还存在压块螺栓和支架连接螺栓选材不合理、品质不达标、锈蚀等问题。”王婷说。

另外，王婷指出，对于户用光伏电站，以钢结构作为接地保护系统，存在部分连接部位连接电阻不合格以及部分电站未设计接地保护系统等问题，有的防雷系统不起作用或者无防雷装置，安全隐患问题凸显。

而除了质量问题，陈东坡还指出，分布式光伏社会服务运维也相对滞后。王婷也表示，运维不当，一是造成遮挡，影响发电量；二是造成质量安全风险。另外，由于运维点分散，还存在运维、理赔难度大等种种问题。

记者了解到，在实际推广过程中，一些企业往往只注重安装而不注重维护，特别是对户用系统的后期运维重视程度不够，以至于出现了用户在光伏板上晒红薯、辣椒等非常不正确的做法。这样做一旦引发火灾，会极大影响其他客户的后期安装。

“光伏安装、维护在一户、一百户的量级没问题，当达到120万户的时候，规模化运维就成了必须要解决的问题，下一步有巨大市场空间的运维环节，将出现一个大鳄。”丁文磊说。

不仅如此，由于目前分布式项目开发与建设尚未正式确立一个统一的实施标准，由此造成监管层面的真空，就难免滋生出一些滥竽充数的小型分布式项目开发商。他们往往通过恶意低价竞争的手段吸引消费者安装，而这势必会影响其他具备正规资质的企业乃至整个产业的良性发展。

“户用光伏不是没有门槛，门槛其实很高，关键看你想长久干还是干一票走人，后者带来的是对整个行业的损害。”丁文磊直言。

用户体验为王

尽管分布式光伏特别是户用光伏在前期发展中存在很多问题，但在陈东坡看来，这依然阻挡不了分布式光伏发展的大趋势。

“‘十三五’虽然制定光伏发电目标，但那是导向性目标，并不是约束性目标。从国家发展导向来看，分布式光伏仍然是未来几年鼓励大力发展的领域。”陈东坡说。

在王康鹏看来，未来，随着光伏补贴资金缺口越来越大，补贴下调是必然趋势，分布式光伏补贴下调也在所难免。不过，周元认为，没有补贴，实现市场化运作，光伏的春天才会真正来临。

“国家宁可放慢经济的发展速度也会把能源结构调整过来，成本能降到多少钱、怎么能够更贴近老百姓，才是我们应该思考的问题。”丁文磊相信，“依靠市场、贴近市场、贴近人民，就不用担心未来。价格战、服务战、品牌战，最终肯定是品牌胜出”。

不过，三晶电器产品总监郭奕波认为，用户体验仅靠单方面肯定是做不好的，将产品质量、服务、品牌全方位结合，才能够在以后的市场竞争中取得最终的胜利。

“有人说，光伏产业现阶段是一个营销为王、渠道为王的时代，但我们一直坚信，整个产业会走向用户体验为王的阶段。”郭奕波说。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215168-1.html

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