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户用“蓝海”开拓正酣 分布式光伏生态创新加速

点评

科技传媒网 互联网转载 2018-05-24 12:09

分布式光伏是太阳能利用的最佳方式，也是政策给予重点鼓励的方向之一。我国分布式光伏发展的形势良好，未来可期。与此同时，补贴下调是必然的趋势，分布式光伏发

分布式光伏太阳能利用的最佳方式，也是政策给予重点鼓励的方向之一。我国分布式光伏发展的形势良好，未来可期。与此同时，补贴下调是必然的趋势，分布式光伏发展存在的一些问题也有待解决。在华夏能源网5月22日主办的2018中国分布式光伏生态创新论坛上，专家们就分布式光伏未来发展的新趋势、新模式和新经验展开探讨。

分布式光伏发展态势喜人

河北省可再生能源产业协会主任马献立表示，2017年中国光伏产业保持快速增长态势。步入2018年，分布式光伏发展势头依然吸引人，同时也面临着诸多挑战，大家更加关注的是国家和地方政府的政策如何实施。政策就是方向，只有坚持正确的方向才能保证持续发展。随着市场的开发和推广，新模式也在不断推出，家庭户用光伏市场逐渐进入品牌时代，光伏养老、共享运维、能源互联网成为光伏产业的新理念。

赛迪顾问股份有限公司物联网事业部副总经理陈东坡表示，目前我国分布式光伏快速发展，但市场占比仍偏低。分布式光伏区域发展不平衡，华东、华中、华北合计占分布式光伏总容量的近92％。从应用类型看，形成了“大工业占比最大＋以全部上网为主＋低压并网为主”。与此同时，户用光伏正呈现大爆发。

在陈东坡看来，分布式光伏具有五大投资价值，这包括建成以后可以用来交易、可以成为企业配网的重要电源、是能源管理的入口、成为售电的入口、能源互联网的重要要素。国家对光伏，尤其对分布式光伏持积极支持的态度。西部电力受限，中东部分布式光伏发展成必然趋势。技术进步、产业升级、成本下降将助力分布式光伏快速发展。

尽管我国分布式光伏装机占比仍有很大的上升空间，但是分布式光伏在发展中还存在一些问题。陈东坡举例说，比如光照资源分散、区域分散，难以出台统一的指导意见；前期成本相对较大，投资回收期较长，收益不稳定；售后服务和运维相对落后；产品质量参差不齐；缺乏成熟的商业模式和能源服务公司；现在很火的户用光伏，标准急需出台等。

展望未来，陈东坡认为，存在的问题并不能阻碍分布式光伏发展的大趋势。2018年以及未来两三年，降价和补贴退坡是重要趋势和大概率事件。预计未来可能采用更加相对缓和的一些退坡机制，补贴退坡的时间点可能会出现半年一调，甚至两个月一调也有可能。

商业模式创新日趋激烈

航禹太阳能有限公司董事长丁文磊认为，四个方面的因素推动户用光伏呈现目前大面积发展的趋势。第一，从欧美光伏发展的趋势看，他们占比80％是户用系统，20％是地面集中式，他们的成熟经验在中国往往落后三到四年。第二，我国对户用光伏的支持政策，以及地方政府附加政策的出台，促进分布式光伏的发展。第三，户用光伏的理财性质，让户用光伏的发展会更好。第四，户用光伏投资小，受众量大。

对于目前户用光伏市场的发展，有市场观点担心速度有点过快。丁文磊则认为，不用担心，量还是很小。在他看来，随着光伏成本的降低，老百姓接受光伏的意识增强，未来光伏行业真正到了市场化阶段，不用补贴的时候，户用光伏会迎来更大的发展空间。

丁文磊认为，未来户用光伏发展将呈现四个趋势。第一，市场到了深水区，区域性系统集成商将异军突起。第二，户用光伏系统第一个五年质保期即将结束，大规模专业运维公司将出现。第三，如果装了储能，未来将更大限度上增加户用光伏的安装量。第四，户用光伏领域缺乏大规模可复制的商业模式出现。白色家电市场的推进过程，或许对光伏行业具有参考意义。光伏行业未来能打破各自为战的商业模式，一定是可复制、可推广的。

中国能源经济研究院院长红炜认为，从2018年开始，光伏产业将开启一个新的周期，这是一个质的变化，将加速向平价上网过渡，必然波及到光伏的每一个细分市场，也必然波及到分布式光伏市场，尤其影响到户用市场。面对这个市场变化，光伏企业尤其是户用光伏企业，一定要有自己独特的商业模式。

阳光时代律师事务所合伙人葛志坚认为，分布式光伏要健康发展，需要做好合规。每一家大光伏企业都有好品牌比如好组件、好逆变器等，但是怎么样才能打得更好，能否找到一个合理、合法、有效的商业模式非常重要。比如，收购当中到底做预收购还是BPC、做分布式是不是结合售电等。在找好商业模式后，要懂得用金融的手段做这些东西。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215169-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:分布式光伏户用光伏

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