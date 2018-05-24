SegmentFault创始人高阳:不鼓励大学生辍学创业

科技传媒网讯 网易科技新闻5月22日消息，5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。会后，SegmentFault思否联合创始人高阳接受网易科技专访。SegmentFault是一个技术开发者的社区及媒体，已聚集近200万中文开发者，获得来自IDG资本等顶级VC投资，社群综合流量排名第二。

高阳在大一辍学后创业，2014年入选“ 福布斯中国30位30岁以下创业者”，但是他并不鼓励大学生辍学创业，但是非常支持他们在学习之余有好的想法，利用课余时间去尝试。

他告诉网易科技，SegmentFault现在也在做黑客马拉松等线下比赛活动，希望挖掘更多优秀的开发者和项目，为他们提供更多服务。同时，他们也将与区块链公链等项目合作，帮助他们构建开发者生态。（周奕婷）

社群启动时要找到核心用户

网易科技：你们社群基本情况介绍下？

高阳：现在注册了200万左右用户，社群综合流量排名第二，用户数也是第二，我们更多专注于开发者。

网易科技：社区怎么做起来的？

高阳：2013年，我们在杭州创立了这个社区。开始我们用业余时间做，我的合伙人是技术人员，花了几天时间做了个网站，用于技术人员交流。

我们最早的用户来源是当时一个开源软件，那个软件有200多万的下载，里面有很多做技术的用户。这些用户是我们社区最早的用户。另外，很多我身边做技术的朋友也加入进来。

做社区我觉得最重要的一点就是前期启动时，要找到核心用户。

网易科技：你们社群最大的优势是什么？

高阳：主要是产品。从架构上看，我们把前端、后端等技术通过一定属性串联起来，将它与不同的工程师匹配。

从界面设计看，很简洁明，体验很好，这是我们以前做开源软件比较注重的，这也是得到一些开发者关注的原因。

从内容上看，我们做了4、5年的社区，积累大量用户。现在社区95%以上的内容都是用户自己更新，很多人查资料，就查到我们的网站。看了几次之后，就会变成社区的开发者。

另外是激励机制，跟区块链的逻辑比较类似，我们有个声望体系，用户贡献越多，就能得到更高声望值。声望值越高，他可以参与管理社区的权限越多。也可以购买社群的专家课程。

网易科技：对发布的内容有什么要求？

高阳：我们很注重社区的品质和调性，技术之外的东西都不能发。之前，我们也考虑让社区看上去特别火热，以前很多老社区，连程序员感情问题的交流都往上发，我们会觉得比较乱，最后还是只允许做技术交流。坚持了三年，这变成我们的一个特色。

网易科技：你们会主动邀请开发者入住社区吗？

高阳：会邀请一些高质量的研发者，入驻社区，分享他们的经验。就像我们的讲堂专栏，现在有100多名讲师，付费听众5万多人。其中，一般的讲师是我们的社区成员，其他是我们主动邀请的各个公司有专长的人。这个板块目前还比较轻地做运营，没有重点投入。

网易科技：社区中会有问答专栏吗？

高阳：这个我们并没有做，一个是团队人数不多，只有二十多人，运营的团队更小。我们大部分是用户自己提出问题，在里面去讨论。另外，对行业里的热门话题，我们会汇总文章，发到问答板块，引导用户讨论。

网易科技：社群从成立到现在，经历了哪些演变过程？

高阳：最大变化是用户变化。我们社群最早用户是大学生。他们后来毕业了，工作了。这个过程跟着我们成长的，他会认可我们的品牌，粘性很高。

其次，产品也在不断迭代，最开始只有问答板块，有了几十万个问题以后，慢慢地有社群出现了。有人讨论时，说想找另一个讨论的人，问我们能不能开发一个私信功能，这样社区功能逐步出现。后来有很多人说可不可以把一些解决问题的经验发成文章，于是我们就有了类似文章专栏的板块。

我们还想把搜索引擎技术做个转变。现在只能从社区搜索问题，看能不能实现全网搜索。另外，我们希望通过用户授权，把他分布在其他网站的内容，主动推送到这边来。这些是最近想更新的功能板块。

通过线下活动孵化项目

网易科技：你们有什么线下活动吗？

高阳：我们一直在组织黑客马拉松，这是一个编程马拉松。我们在三个城市举办，每个城市选择一个周末，两天时间，将人凑在一起。这些人把一个特别酷炫的想法，通过开发落地。

今年6月份，我们会组织三场关于区块链主题的黑客马拉松。我们从2012年开始组织，希望通过这个活动把区块链开发者聚集起来。

网易科技：参赛者一个周末就开发实现一个想法？

高阳：对，现场组队，一个周末完成。当然可能不一定开发得特别完整，但要做出一个能用的样本。活动更多地还是鼓励应用创新。这些人现场能通开发实现新的想法，或者使用某家公司的技术发现一些问题，这都特别有意义。

从成立开始，参加过这个比赛的人已经有1万多人。这个比赛有点像一个项目孵化器，孵化出很多好项目。

网易科技：创本这个比赛活动的最终目的是什么？

高阳：比如，区块链领域有一个钱包叫imToken，imToken的核心成员就是我们第二届Hackathon比赛的一个团队，后来组队的几个人现在都成了几个公司的合伙人。

这个比赛其实聚集了特别多的人才，这也是我当时去做开发很重要的一点。开发者创造的价值非常大。他们是互联网时代的第一生产力。很多大型公司的市值，很大部分是开发者贡献的。我们希望帮助他们的过程中，社区也获得商业收益。我们想像经纪公司一样服务技术人员。

网易科技：你们具体提供怎么样的服务？

高阳：现在我们还比较简单，有点像服务团队，为社区成员推荐好的工作，获得一些佣金。以后会提供规模化的服务。基于成员在社区的行为，以及在线下的活动表现，我们都会做数据追踪，然后存储在区块链上，让它成为成员的简历。我们为他做经纪人。

网易科技：成员有了这些数据之后，可以不通过你们，自己找工作。

高阳：这个也没问题。不过我们也接触过现实中很多成员，他们对商业谈判和合作不是那么擅长。他们觉得有一个公司帮他们去背书或者谈判更好。

网易科技：你们有专门的投资机构对接给他们吗？

高阳：每次比赛有投资机构来看项目的。现在我们也在尝试成立自己的基金，去投这些项目。今年，我们还会成立一个类似公益的基金组织，大约几百万。每年拿出一部分资金支持优秀的比赛团队。

帮公链构建开发者生态

网易科技：做社群和你自己经历有什么关联吗？

高阳：我个人的成长经历跟社交网很大关系。2009年，我在大学里待了一个学期就辍学，后来跑到北京和朋友开公司。我最早的一批朋友，都是通过校内网、Twitter认识的。第一份工作通过社区朋友找到的，我现在三个合伙人也是，在网上一起开发软件认识的。

网易科技：你们这个创业团队为什么能稳步发展到今天？

高阳：一是我和合伙人在价值判断上非常一致。我们面向领域最牛的人，把他们聚集起来，这很有价值的。另外，我们很有耐心打磨产品，把开发者凝聚起来，这是一点。

网易科技：你大学没读完就出来创业，现在成功了，你怎么看现在年轻人的创业？支持他们辍学创业吗？

高阳：很多年轻人非常有想法。比如我认识一个大一女生，在高中的时候就做了一个美妆博客，积累了100多万的粉丝，然后卖掉了。读大学后，她就和别人开餐厅，负责品牌策划和营销，她自己还在读书。

你会发现，很多年轻人其实非常厉害。创业不一定是完全参与进来，在一个项目当中找到自己最合适的位置就好。如果在非常年轻的时候，一股脑被别人煽动要去做公司创业，我不会同意。虽然我没读完大学，但是我觉得在学校花大量的时间去提升自己的专业知识学习是非常重要的。

网易科技：创业过程中，有遇到特别艰难，扛不下的时候吗？

高阳：遇到过两次资金问题。一是在A轮融资之前，大约2016年左右。有段时间资金比较紧张，扛不过一个月，我们开始想办法融资。后来跟百度合作，做了一些线下活动，拿到了几十万的赞助，但是也只够扛半年，又没钱了，我们想办法融资。一次偶然的机会，又参加一个创业比赛，被IDG发现看。他们觉得还挺有意思的，一直坚持投我们，解决了资金问题。

网易科技：在区块链领域会做什么尝试？

高阳：我们做开发者社区，结合区块链，有先天的优势。首先开发者本身就很关注这个技术。另外，公链都需要开发者生态，都需要开发者帮他们在上面构建应用。

今年有非常多的公链和区块链项目找我们合作，让我们去帮忙构建开发者生态和流量。我们会提供一些咨询业务。确实很多人运营社区，但对开发者并不那么了解，他们有什么特点，在什么地方会聚，关注什么点。现在我们在和很多公链、基金深度合作，构建开发者的生态。

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