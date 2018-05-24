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高通正式发布骁龙710比600系列AI性能提升2倍

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 12:30

高通正式发布骁龙710比600系列AI性能提升2倍,骁龙 ai 高通 人工智能 多核

科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，高通今天正式推出了骁龙700系列的首款产品骁龙710。基于10nm制程工艺打造的全新平台，采用人工智能的高效架构而设计，集成了多核人工智能引擎，与骁龙600系列相比，实现了2倍性功能的提升。

高通正式发布骁龙710比600系列AI性能提升2倍



高通骁龙家族有面向旗舰机的800系列，和针对主流机型的600系列，入门级的骁龙400/200系列。今天高通发布了骁龙新的家族系列：700，并推出了首款产品骁龙710。

骁龙710采用支持人工智能（AI）的高效架构而设计，集成多核人工智能引擎（AI Engine），并具备神经网络处理能力。

高通正式发布骁龙710比600系列AI性能提升2倍



高通产品管理副总裁Kedar Kondap表示：“骁龙710移动平台是全新定义且极具意义的骁龙700系列中的首款产品，提供了一些过去仅在我们的顶级移动平台中所支持的技术与特性。通过集成关键的AI功能和性能提升，骁龙710旨在把我们客户的产品转变为极致的个人助手，提升关键的消费者日常体验，比如，高端拍照特性将受益于终端侧高速AI处理，而无需牺牲电池续航。”

与骁龙600系列相比，骁龙71采用了全新的架构，在AI方面实现了高达2倍的整体性能提升。利用AI功能，可以支持拍摄并分享情境感知的照片与视频，个性化语音与语言模式，以实现更自然的交互。

骁龙710具备4K HDR播放功能，支持观看HDR视频和应用，是除了顶级骁龙800系列之外首次支持该功能。

另外，骁龙710采用新的骁龙X15 LTE调制解调器。这款Category 15 LTE调制解调器支持高达800 Mbps的下载速率。

高通表示，骁龙710可以提供出色的能效、持久的电池续航和全面提升的用户体验。与与骁龙660相比，搭载骁龙710的终端在游戏和播放4K HDR视频时，可降低功耗达40%，在流传输视频时，则可降低功耗达20%。此外，与骁龙660相比，基于ARM Cortex技术的全新Kryo 360架构经过优化，可支持高达20%的整体性能提升、高达25%的网页浏览速度提升，以及高达15%的应用启动速度提升。

在充电方面，采用了高通快充4+技术，用户能在15分钟内充入高达50%的电量。

据了解，搭载骁龙710的消费终端将会在2018年第二季度发布。（崔玉贤）

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215171-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:多核高通人工智能AI骁龙

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