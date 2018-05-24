实现开放条件下的能源安全

中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，加强能源贸易合作成为一大看点。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。

中美两国19日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明，加强能源贸易合作成为一大看点。双方同意有意义地增加美国农产品和能源出口，美方将派团赴华讨论具体事项。

专家指出，加大从美进口石油、天然气等能源产品，对于满足人民群众对优质清洁能源的需求，加快改善能源结构，推动能源进口多元化，实现开放条件下的能源安全，具有重要意义。

满足人民群众对优质能源的需求

刚刚过去的这个冬天，北方局部地区一度出现天然气供应紧张，使我国对优质清洁能源的强劲需求再次进入公众视野。

根据统计，2017年我国天然气消费量达2300多亿立方米，同比增长15％，进口天然气约900亿立方米，同比增长近27％。今年一季度，天然气进口量更是大幅增长37．3％，加快10．4个百分点。

“以天然气为代表的优质清洁能源替代，是未来几十年我国能源消费结构改善的方向。打好污染防治攻坚战，保障清洁能源供应的重要性更加凸显。”国家发展改革委能源研究所研究员周大地说。

根据《BP世界能源统计年鉴》，2016年，美国一次能源消费结构中，天然气占比超过30％，石油占比接近40％，煤炭占比略高于15％。欧洲国家石油和天然气占一次能源消费的比重均达到三成。而作为世界第一大能源消费国，中国的一次能源消费结构中，煤炭超过60％，石油占比不到20％，天然气占比刚刚超过6％。

随着我国经济转向高质量发展阶段，优质能源供给不足与人民群众对优质能源的需求不断增加之间的结构性矛盾日益显现。

“我国对优质能源的潜在需求市场不断增长，现实改善压力不断加大。必须从国家发展和安全的战略高度，审时度势，顺势而为，在开放中实现优质能源多元化供应。”周大地说。

在开放中有效利用国际资源

近年来，伴随我国油气进口量不断上升，能源进口多元化战略成为保障国家能源安全的重要选择。

从2018年1月原油进口数据来看，目前我国原油进口前10的国家覆盖了超过80％的原油进口总量，其中一半以上原油进口来自中东地区。

推动能源生产和消费革命，要全方位加强国际合作，实现开放条件下能源安全。

“扩大从美国等国家和地区进口油气资源，有利于拓展我国油气进口来源渠道，提升我国在能源领域的话语权，缓解地缘政治等不确定因素对国内油气供应的负面冲击，提升能源安全。”中国社科院世界经济与政治研究所研究员王永中说。

国家发展改革委能源研究所副所长王仲颖说，在我国能源绿色低碳转型过渡期内，进一步扩大能源进口来源和进口规模，有助于弥补国内绿色能源开发的不足，平衡国内不断增长的需求，在开放中推动我国构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

扩大对美能源进口构建中美双赢格局

近年来，通过页岩油气革命，美国油气产量大幅提高，开拓国际能源市场、增加能源产品出口成为其重要选择。

王仲颖说，中国这个世界最大的能源消费市场加大从美国进口能源，将为美国带来就业、投资和经济发展等一系列潜在效益，有利于推动中美贸易平衡。

“加快中美双方能源相关基础设施建设和衔接，鼓励中国企业参与基础设施建设，尽快打通美国能源出口到中国的通道和港口瓶颈，这对两国乃至全球能源市场来说都将是巨大贡献。”王仲颖强调，进一步扩大油气市场开放力度，也将倒逼我国深化油气体制机制改革，加快石油、天然气市场体系建设，增强能源定价权。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215172-1.html

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