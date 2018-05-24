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滴滴外卖宣布6月1日登陆南京

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 15:00

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，滴滴外卖今日宣布将于6月1日在南京正式上线开展业务。这是滴滴外卖继无锡之后上线的第二座城市，也是上线的首座省会城市。

滴滴外卖宣布6月1日登陆南京



通过滴滴外卖发布的开城海报，可以看到南京的城市地标“夫子庙”和特色美食“牛肉锅贴”，充满了南京本地风情，同时海报还在显著位置标注了开城日期――6月1日。

据悉，4月27日，滴滴外卖发起了“下一城去哪儿”的票选活动，至5月18日活动结束时，南京、北京和成都成为票选前列的三个热门城市，其中南京用户呼声最高，投票数高达86455。

滴滴表示，滴滴外卖在南京将继续加强食品安全和配送安全，严格执行食品卫生安全准入制度，并与南京交警合作，为用户提供安全、高效、快速的配送服务，让南京人民吃上好吃不贵的滴滴外卖。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215174-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:成都南京开城外卖滴滴

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