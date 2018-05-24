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了得资本易理华谈区块链投资：去年海投今年只投精品

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科技传媒网 互联网转载 网易 2018-05-24 15:01

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科技传媒网讯 网易科技新闻 5月24日消息，5月20日，由网易科技和起风财经联合主办的“链上无限”2018中国区块链产业高峰论坛在北京举行。会后，了得资本创始人易理华接受网易科技专访。2015年，易理华就开始投资区块链项目。他自称是古典投资人中最懂区块链，区块链领域最早的古典投资人。目前已投资100多个区块链项目。

了得资本易理华谈区块链投资:去年海投今年只投精品


据他观察，虽然市场处于熊市，但是更多古典投资人已经携重金入场。投资人从去年海量盲目地投项目，到现在更加理性地选择头部项目。他认为区块链领域杀手级应用会出现在物联网领域，经过一段时间的酝酿和沉淀，两年后区块链应用会大规模落地，但是目前最紧迫的问题是突破技术问题。（周奕婷）

以下为专访内容：

去年海量投今年只投头部项目

网易科技：什么时候开始投资区块链项目？目前投了多少家？

易理华：2015年开始投的。我们以前投资互联网的云计算、大数据等，对技术比较敏感。有次，他们一个区块链企业告诉我，他们公司有1000万的利润，是通过挖比特币获得的。这激起了我的好奇心，后来我了解到这个和区块链技术有关。加之，当时帅初跟我讲了很多相关知识，他是个特别懂技术的人，我就开始投区块链项目，到现在投了100多个了。

网易科技：怎么看这个技术，它能改变什么？

易理华：我觉得区块链会改变很多。第一，资产方面，它重新定义了资产。加密资产现在是很重要的一种资产。第二，区块链是不可篡改的分布式账本，它重新定义了信任和组织关系。第三，通证重新定义了价值传递的方式，是一个更好的价值传递方式。让更多人参与到一件事或一个组织。所以我觉得它确实带来了很多新思路和改变，很有意义。

网易科技：从2015年到现在，你的投资发生什么变化？

易理华：2015年主要侧重二级市场，其实就是买比特币、以太坊、小蚁等，品种本身比较少。2017年主要在一级市场，海量地投。因为大多数属于趋势红利，大部分项目都挣钱。今年的投资方向主要是精品头部项目，不再盲目。

网易科技：有没有投到过空气币？

易理华：当然也投了很多。不过，这也很难定义，因为现在的区块链还没真正开始，很难定义谁是空气币。

网易科技：你们偏重投资什么类型的区块链项目？

易理华：第一，技术类。包括公链、行业应用等项目。第二，平台类的企业，比如交易所、钱包、行情软件等等。

网易科技：如果从应用领域来说，更偏爱什么领域？

易理华：我觉得首先是金融，因为金融方向现在跟区块链结合得还是比较好的。第二，内容。包括媒体、通讯，视频、音乐、出版等。第三，物联网，它和区块链结合起来比较好。第四，游戏等，这些都是变化的方向。

网易科技：目前给你带来效益最多的是什么行业的项目？ 自己会去孵化项目吗？

易理华：应该是公链和入口，还有平台币等，收益比较高。我们没有孵化项目，只专注把投资做好，挖掘优质项目。

熊市之下投资区块链的人更多

网易科技：投资时主要考虑哪些因素？

易理华：我们投项目，第一点看创始人和团队。在区块链行业里面沉淀了很多年的老牌团队。像BM，他之前做过STEEM和BTS，像帅初、达鸿飞都在行业很多年。一般3年以上的老牌区块链企业，比较容易成功。另外，团队本身过去或者从update来讲还是比较能做成事情的。第二点，看赛道。区块链里面也有赛道，像公链和入口类、行业内落地的，我们更喜欢投。

网易科技：投资方式有没有发生什么变化？

易理华：没有啊，我自己没有太多感觉。只是以前可能是用钱来投，现在是用币投。

网易科技：据你观察，区块链的投资人有发生什么变化吗？

易理华：有。最早的草根，就是最早在区块链挖矿、买比特币的那批人成长起来了，他们在行业内占据了先发优势和品牌优势。去年下半年开始，一批古典投资人和机构慢慢进来了。今年虽然进入熊市，但实际参与的人越来越多。

网易科技：你算是古典投资人里面比较早进入的？

易理华：对。我是古典投资人里面比较懂区块链的人。我是区块链行业里面比较懂古典投资的人。

网易科技：古典投资和现在投资有什么不一样吗？

易理华：我觉得古典投资是一种传统的控制防御型思维，需要做尽调，通过法律文书、管理、对赌这些条件，维护自己的利益。但是区块链更注重分享，可以很多人一起来投，一起来支持，一起来参与，一起来监督。有本质的不同。

网易科技：你看一个项目跟以前有什么不一样吗？

易理华：以前比较侧重利润、股权价格、法律保护、上市通道等。现在比较侧重于看技术和背景，还有与区块链的结合点。

公链目前的困境是技术突破

网易科技：你觉得现在有比较靠谱的公链吗？

易理华：有啊。但是现在落地的还没有，但是实际上都在摸索，相信很快都能够找到一个比较靠谱的落地方式。

网易科技：你觉得未来是会是一两条大型公链主宰，还是很多行业的公链？

易理华：大型公链有，行业的公链也有。我们投了内容方面的公链，在物联网，投了个离子链。在营销行业，我们投了质子链。大型公链，我们投了EOS，所以都会存在，就看能不能做出特色。

网易科技：公链目前最大的困境是什么？

易理华：技术突破。但是我相信很快就会有很多团队会解决这些问题。

网易科技：你怎么看EOS这个公链？

易理华：从投资人的角度看，一个它有强大的团队，BM。他的技术能力比较可靠。市值也排名前50，这个团队还是不错的。另外，从公链设计来讲，还是比较有想象力的。如果真能落地，确实是一个很有意义的项目。

网易科技：EOS的超级节点竞选，会造成贫富分化更严重吗？

易理华：不会。区块链世界本身也存在大户小户嘛。EOS官方也在修改，把超级节点收益修改得越来越低了，从5%降到1%，从1%降到0.75%。竞选者本身维护节点需要很大成本，所以他的投入产出并没有想象的那么高。

网易科技：你参加了EOS的超级节点竞选吗？为什么？

易理华：我们4月份参选了。我们成立EOS生态区，团队叫叫EOSeco，这是一个项目方，他们代表我们去做。我们比较看好EOS的前景。首先，它技术有前景。另外，它建设生态的能力很强。它虽然已经宣称自己没有百万级的运行速度，但实际上是一个慢慢进步的过程，并不是一步到位，而且TPS也并不是唯一的指标，有很多其他的指标。

区块链应用两年左右会大规模落地

网易科技：未来中国会不会把数字货币合法化？

易理华：我不是很看好。我们现在多投一些无币的区块链项目。我们觉得区块链发展已经进入深水区，需要投资和培养技术，所以我们投了更多技术类的项目。这也符合国家政策。我们越来越看淡数字货币，更多关注团队和技术。

网易科技：你对未来投资有什么预判？

易理华：我觉得主要看区块链技术有没有关键性突破。如果迟迟没有关键性技术突破，就不会有大规模应用落地。

网易科技：哪个行业可能会有千万级的应用爆发？

易理华：物联网，因为物联网的底层，人机是隔离的，现在区块链能够把他们完美地交互起来。这个结合点特别好。我们就投了ITC、离子链等。

网易科技：你觉得什么时候会有大规模的应用落地？

易理华：可能两年左右吧。技术突破和落地应用都需要时间。其实，没有准确时间，谁也没办法去算这个具体的时间。

网易科技：区块链技术会颠覆很多传统行业吗？

易理华：从现在看，区块链本身有些突破性的进展和落地后，才能想有什么伟大的机会。从长远看，颠覆是有可能的。

网易科技：区块链会给我们带来更公平的世界吗？

易理华：会有。现在很多人就有参与的机会。

网易科技：但是如果苹果以后发了通证，它的控制力会比现在更大？

易理华：那不一定。其实不能光有粉丝，单就发一个币，通证需要在生态里面有应用。那么它对苹果的意义是什么？这个要想明白。苹果发完币之后，很多人就会炒它的币价，它本身其实不敢卖这个币。传统企业和区块链企业存在一定博弈。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215175-1.html
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(责任编辑：夏喧)
标签:物联网网易科技区块链区块链技术易理华

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