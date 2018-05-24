富士康今日申购 16只概念股获机构看好

5月24日，备受市场关注的富士康将同时进行网上、网下申购。据悉，富士康本次拟公开发行股票约19．7亿股，八大募投项目金额约为272．53亿元。分析人士表示，拥有工业互联网龙头、“独角兽”等诸多光环加身的工业富联，上市后将大概率成为A股总市值最大的科技股，受此推动，短期内富士康产业链的热度也有望持续升温，为相关概念股带来交易性机会。

富士康概念股或受益

国泰君安表示，富士康作为全球第一大3C产品和半导体设备的代工厂，在过去25年依靠大陆的人口和土地红利快速发展。但是在国内人力成本上升的大背景下，公司营收下滑，转型迫在眉睫。本次拟上市表明公司意在以工业互联网为突破口，帮助公司渡过转型阵痛期。预计在国务院支持工业互联网基础设施建设的大背景下，未来几年工业互联网会迎来发展良机。

根据华泰证券统计，如公司顺利 IPO，上游企业有望受益。概念股的标的有安彩高科、京泉华、光韵达、奋达科技、宇环数控、宏科技、劲拓股份、新亚制程、华东科技、沃特股份、广信材料、金龙机电、昊志机电、博威合金、东尼电子、东阳光科、顺络电子、云海金属。除第一家为富士康的参股公司，其他均为公司供应商或服务商。

16只概念股获机构看好

据统计，在上述富士康概念股中，近30日内有16只概念股均获得机构给予“买入”或“增持”等看好评级，从一定程度上显示出机构对于板块整体未来走势的看好。

具体来看，新纶科技近期共获得17家机构联袂推荐，锡业股份（9家）、合力泰（8家）、顺络电子（7家）、精测电子（7家）等4只个股近30日内看好机构家数也均在7家及以上，此外，获得2家及以上机构推荐的个股还包括：广信材料（3家）、歌尔股份（3家）、胜宏科技（2家）、领益智造（2家）、奋达科技（2家）。（证券时报）

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