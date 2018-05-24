青岛智能制造全国领先 两大产业打造世界级产业集群

作为“中国制造2025”示范区，青岛形成了以智能家电、轨道交通为主导，以纺织服装、石油化工、食品饮料为基础，以海洋制造为特色，以新一代信息技术和人工智能为

23日下午，2018“智能制造、智能管理――数字企业、智能服务”产业联盟峰会在青岛召开。会议由青岛市经济和信息化委员会、青岛市软件行业协会指导，青岛友创鼎信智能科技有限公司与用友网络科技股份有限公司联合主办。

“中国制造2025”示范区：青岛智能制造走在中国前列

青岛是一座品牌荟萃的制造名城，2016年青岛国内生产总值10011亿元，成为全国第12个经济总量跨越万亿的城市；2017年青岛国内生产总值更是超过11000亿元。

青岛市经信委互联网工业推进处副处长周林解读青岛智能制造政策

青岛积累了基础雄厚、门类齐全、结构完备的工业体系，制造业已形成涵盖全部31个行业大类工业，经济总量稳居国内同类城市前三甲。工业经济总量约占山东的14％、全国的1.5％。青岛已成为名副其实的制造业先进城市。

作为“中国制造2025”示范区，青岛形成了以智能家电、轨道交通为主导，以纺织服装、石油化工、食品饮料为基础，以海洋制造为特色，以新一代信息技术和人工智能为新引擎的产业体系。其中，智能家电和轨道交通力求打造为世界性产业集群。作为智能家电的龙头企业，海尔、海信等产值均过千亿元，2020年有望突破3000亿元；中车四方股份等三大整机厂作为轨道交通行业的代表，产能规模居全国前列，2020年或将突破1000亿元。

政策支持“先人一步”：青岛智能制造早发力、力度强

早在2015年6月，青岛就出台了《青岛市互联网工业发展行动方案》。现在的青岛，作为新旧动能转换综合试验区、“中国制造2025”示范区、军民融合创新示范区，7个项目成为全国智能制造试点示范项目、11个项目入围国家智能制造专项，4个项目入围制造业与互联网融合发展试点示范项目，均居国内同类城市首位。

2017年，青岛市有又相继出台《关于促进先进制造业加快发展若干政策的通知》、《关于深入推进科技创新发展的实施意见》、《现代产业精准招商行动计划》，并采取6大措施，支持先进制造业创新发展：第一，鼓励企业做大做强。培育具有国际竞争力大企业和具有专长的中小企业。第二，鼓励企业科技创新。支持十大创新中心建设，促进科技成果转化，引进高层次科技创新人才。第三，培育壮大新兴产业和高新技术产业。引导新兴产业加大投资，聚焦支持重点战略性新兴产业，支持新型工业化产业示范基地建设。第四，加快产业智能升级。鼓励企业加大技术改造，实行机器换人，深化制造业与互联网融合发展，实施互联网工业“555”项目。第五，大力发展服务型制造。做大做强软件信息服务业，提高行业系统解决方案供给能力，支持先进制造业设计创新。第六，提高支撑，保障能力。深化质量标准品牌建设，加大企业金融服务支持，帮助企业大力开拓市场，支持名优产品参与政府采购，加强企业人才培养。

“中国制造2025”：重点领域技术创新路线图发布

2018年政府工作报告中提出：“加快制造强国建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台，创建“中国制造2025”示范区。“中国制造2025”再次提上国家议程。

2015年5月和12月，国家先后出台《中国制造2025》、《国家智能制造标准体系建设指南》，2017年重新规划了《中国制造2025》重点领域技术创新路线图。路线图制定了“智能制造三步走”路线：一是到2025年，迈入制造强国行列；二是到2035年，我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；三是到新中国成立一百年时，我国制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国行列。

同时，《中国制造2025》还明确了国家制造业创新中心建设、智能制造、工业强基、绿色制造、高端装备创新五项重大工程，以及新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械十大重点领域。

相较于德国工业4.0，“中国制造2025”在政策上虽有相似之处，更突出切合国情的“中国特色”。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215177-1.html

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