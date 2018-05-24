光伏开酿高精尖新局 智能化成产业发展重头戏

当前，光伏产业正趟出从大到强的发展新路径：按照近日多部委联合印发的《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》，到2020年，智能光伏工厂建设成效显著，行

当前，光伏产业正趟出从大到强的发展新路径：按照近日多部委联合印发的《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》，到2020年，智能光伏工厂建设成效显著，行业自动化、信息化智能化取得明显进展。

基于半导体技术和新能源需求而兴起的光伏产业，被视作未来全球先进产业竞争的制高点。近日，工业和信息化部、国家能源局等6部委印发了《智能光伏产业发展行动计划（2018－2020年）》（下文简称《行动计划》）。自此，光伏产业将迎来一场新的变革。

经历过“两头在外”的尴尬和“双反”带来的“冰冻寒潮”，中国的光伏产业正在复苏中迎来新的春天。数据显示，在规模上我国光伏产业已经是当之无愧的世界第一。数据显示，2017年，我国光伏发电新增装机超过52．17吉瓦，连续5年光伏发电新增装机全球第一，占全球半壁江山。

即便主要产品产量连续多年位居全球首位，但光伏产业大而不强、大而不优的问题仍十分突出。要想不受制于人，必须掌握核心技术。看准了行业短板，《行动计划》明确了光伏产业今后的发展方向――自动化、信息化、智能化，提高产业软硬件的竞争力。所谓光伏智能化即减少人的介入、实现全自动化无人运行，实现故障的自动发现，自动诊断和自动修复，从而提升发电量，减少维护成本，提高系统收益。

《行动计划》对我国光伏制造产业提出了更高的标准，为促进光伏企业向高精尖技术水平转型发展定下了新的发展基调。具体来看，坚持市场主导、政府引导，坚持创新驱动、产用融合，坚持协同施策、分步推进，加快提升光伏产业智能制造水平。业内人士纷纷表示，此举明确了今后光伏产业的发展方向，将加速我国从“光伏大国”向“光伏强国”迈进。

对于光伏产业而言，创新不仅指技术研发能力提升、供电成本降低等制造端的创新，未来更多的创新挖掘点要在应用端上。诚如提升智能光伏终端产品供给能力，以提升光伏系统效率、降低运维成本为导向，支持开发光伏电站系统智能清洗机器人、智能巡检无人机等产品。同时鼓励发展太阳能充电包、背包、衣物、太阳能无人机、快装电站等丰富多样的移动产品。

与大数据技术、人工智能、5G通信等技术深度融合，光伏将实现从“制造”到“智造”的转型升级。期间，智能光伏系统建设与运维水平提升并在多领域大规模应用，形成一批具有竞争力的解决方案供应商。推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合，鼓励特色行业智能光伏应用，促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。智能光伏产业发展环境不断优化，人才队伍基本建立，标准体系、检测认证平台等不断完善。

智能光伏时代的来临，给了中国光伏企业站在新的更高历史平台的机会，对于光伏企业、光伏工程特别是分布式光伏项目，也是一个难得的机遇。《行动计划》明确，发挥光伏产业市场化运营充分特点，探索政府和社会资本合作（PPP）模式，通过市场机制引导多方资本促进智能光伏产业发展。

未来，光伏产品从制造到运维的整个生命周期都将被浸入信息化管理、系统化调度、智能化集成的统一体中。在此背景下，未来扎根光伏体系中的新玩家，必将是能够将新能源、新材料、新技术和能源物联网深度融合的企业。从长期来看，在智能创新驱动下，市场中具备研发实力、技术储备的龙头标的投资价值将逐渐显现，并带动整个行业向高精尖智能制造方向发展。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215178-1.html

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