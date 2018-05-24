中央纪委通报曝光六起环境典型问题

日前，中央纪委通报曝光了六起生态环境损害责任追究典型问题，分别是：

天津市津南区政府及相关部门对小站镇阀门生产聚集区严重污染整改不力，津南区原副区长陈波受到党内严重警告处分并被免职；津南区政协副主席、小站镇党委原书记马春连受到党内严重警告处分，并被免去小站镇党委书记职务。

河北省宁晋县政府和有关部门对企业长期违规排放污染地下水问题查处不力，宁晋县副县长李风杰受到党内警告处分；邢台市环保局宁晋分局原党组书记、局长张志峰受到党内严重警告处分并被免职等。

江苏省连云港市相关部门和灌南县委、县政府对连云港化工产业园区内企业违法排污查处不力，灌南县委书记李振峰受到党内警告处分，县委副书记、县长商振江受到行政记大过处分，县委常委廖朝兵受到党内严重警告处分等。

安徽省铜陵经济技术开发区对违法倾倒危险废物和固体废物监管不力，重庆市城口县市政园林局对渣土场胡乱倾倒渣土、污染环境不及时处置，中国铝业股份有限公司兰州分公司和兰州市有关部门对违规堆放危险固体废物问题处置不及时、不到位，相关负责人员被查处问责。

通报指出，严肃查处在污染防治攻坚战中表态多、行动少、落实差尤其是阳奉阴违、弄虚作假等形式主义、官僚主义顽症和突出问题，大力推动作风建设，失职失责典型问题及时向社会公开。

本文链接：http://www.itmsc.cn/archives/view-215182-1.html

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